Französischer Film in Basel – «Sibyl» – süchtig, untreu, instabil Die Hauptfigur des neuen Films der Regisseurin Justine Triet begibt sich in eine riskante Lage, als sie eine junge Schauspielerin kennen lernt. Persönliche Begehren mischen sich mit ihrem Beruf als Psychotherapeutin. Kann das gut ausgehen? Nein. Raphaela Portmann

Will ihren Therapeutenjob an den Nagel hängen und sich dem Schreiben widmen: Sybil (Virginie Efira). Foto: Screenshot «Sibyl»

Sie hat all ihre Patienten entlassen, um sich auf ihre alte Leidenschaft zu konzentrieren: das Schreiben. Mit ihrem Laptop bewaffnet sitzt Sibyl spätabends in ihrem Zimmer. Noch verspürt sie keine Welle der Inspiration. Sie muss sich fokussieren.

Den aufgelösten Anruf einer jungen Frau, die um ihre Hilfe fleht, kann die Psychotherapeutin Sibyl (Virginie Efira) nun wirklich nicht brauchen: «Es tut mir leid, ich nehme keine Patienten mehr an. Ich wünsche Ihnen alles Gute.» – aufgelegt.

Doch Margot, wie die tränenreiche Anruferin heisst, lässt nicht locker. Sie wolle keine Therapie, sie brauche Sibyls Hilfe bei einer schweren Entscheidung. In deren Praxis teilt Margot dann später ein Geheimnis mit der Therapeutin: Sie ist schwanger, und der potenzielle Vater weiss nichts davon. Um wen es sich handelt? Darf sie nicht sagen, er sei ein bekannter Schauspieler.

Das überzeugt Sibyl: Sie wird versuchen Margot zu helfen. Vermutlich weniger aus Mitgefühl oder professionellem Ehrgefühl als vielmehr aus persönlichem Interesse. Von der neuen Patientin unbemerkt zeichnet die Therapeutin die intimen Gespräche auf und benutzt sie als Grundlage für ihr entstehendes Buch.

Die Situation ist verzwickt: Margot (Adèle Exarchopoulos) ist als vielversprechendes Nachwuchstalent zum Dreh am Stromboli eingeladen. Schwanger ist sie von Igor (Gaspard Ulliel), einem erfolgreichen Schauspieler, welcher neben ihr die Hauptrolle im Film übernehmen wird. Dieser wiederum ist mit der Regisseurin des Films, Mika (Sandra Hüller), liiert.

Die Entscheidung darüber, ob sie das Kind behalten oder abtreiben soll, bringt Margot an den Rand einer Nervenzusammenbruchs. In drei Tagen geht der Flug nach Italien: Bis dahin muss sie sich entschieden haben. Sibyl verliert ihre Beobachterrolle und gerät nach und nach selber in die Verstrickungen um Margot.

Wirrer Plot

Regisseurin Justine Triet stellt drei interessante Frauenfiguren ins Zentrum ihres 2019 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes erschienenen Films «Sibyl»: Die voyeuristische Therapeutin, die verzweifelte Schauspielerin und die scheinbar über allem stehende Regisseurin.

Besonders Letztere bereichert den französischen Film mit Humor und Authentizität. Sandra Hüller, deren Karriere am Basler Theater begann, glänzt durch ihre Darstellung der betrogenen Ehefrau, die gleichzeitig ehrgeizige Filmregisseurin ist. Von ihrem untreuen Mann und dessen Techtelmechtel lässt sie sich bestimmt nicht den Film verderben.

An der schauspielerischen Leistung der drei führenden Frauen lässt sich wenig aussetzen: Virginie spielt zwar zeitweise eine unzugängliche Sibyl, doch das scheint teils gewollt, teils durch den wirren Plot unvermeidlich zu sein.

Während der Film einen in seiner ersten Hälfte fesselt und langsam in ein intelligentes, gleichwohl tragisches wie komisches, Geschehen führt, will er spätestens im letzten Drittel zu viel. Eine tragische Begebenheit trifft auf die nächste, Rätsel folgen auf Unklarheiten.

Denn Sibyl ist nicht nur eine schreibbegeisterte Therapeutin, sondern auch eine ehemalige Alkoholikerin, die ihre verhasste Mutter bei einem Autounfall verliert, von ihrer Schwester belogen wird und ihrem Mann fremdgeht. Die vollgepackte Hintergrundgeschichte und die moralschwangeren Parallelen zwischen ihr und Margot machen Sibyl nicht zu einer Identifikationsfigur, sondern lassen sie zu einer unzugänglichen Figur werden.

Der Film hätte mehr Leichtigkeit und Humor vertragen. Stattdessen eskaliert die Handlung scheinbar unaufhaltsam bis zur Selbstzerstörung. An nackter Haut und ausdrücklich sexuell aufgeladenen Szenen fehlt es dem Film nicht, an Tränen und überspitzten Emotionen auch nicht.

«Sibyl» hat alles, was einen guten Film ausmacht: Humor, Spannung, Tragik, einen spannenden Plot und starke Schauspielerinnen. Hätte man etwas an den Dosen geschraubt – weniger Verwirrungen, weniger Handlungsstränge, mehr Humor und mehr vielfältiges Schauspiel –, wäre der Regisseurin ein Volltreffer gelungen. So bleibt es bei 100 Minuten, die es zwar nicht zum Meisterwerk schaffen, den Zuschauer aber nichtsdestotrotz gut unterhalten.