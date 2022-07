Heikle Aussagen in der «Arena» – Sibel Arslan hält Nato für ein «Angriffsbündnis» und Russland für «provoziert»

Die Grünen-Nationalrätin rückte sich am Freitag in der SRF-Sendung «Arena» in die Nähe von linken Russlandfreunden. Ein Politologe der Uni Basel ordnet ein.