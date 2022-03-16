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Информация для беженцев из Украины – Швейцарские власти предостерегают от ложной информации

Информация для беженцев из УкраиныШвейцарские власти предостерегают от ложной информации

Количество беженцев, получивших статус S, не ограничено.

Количество беженцев, получивших статус S, не ограничено.
Количество беженцев, получивших статус S, не ограничено.
Foto: Michael Buholzer (Keystone)

(Dieser Hinweis richtet sich an russischsprachige Flüchtlinge aus der Ukraine. Die deutsche Übersetzung ist in der Box unten zu finden, die ukrainische Version unter diesem Link. Der Text bezieht sich auf das Interview mit dem Sprecher des Staatssekretariats für Migration: «Bald sollen 1000 Registrierungen täglich möglich sein».)

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Швейцарские власти обращают Ваше внимание на курсирующую в настоящее время ложную информацию относительно получения статуса S для беженцев из Украины, согласно которой Швейцария готова принять не более 10 000 беженцев из Украины. Государственный секретариат по вопросам миграций Швейцарии готов принять неограниченное количество беженцев из Украины, что означает, что нет необходимости в спешной регистрации прибывших беженцев в федеральном центре для беженцев в Швейцарии. В этой связи предлагаем беженцам, уже получившим возможность проживания в Швейцарии, не спешить с регистрацией для получения статуса S. Срок регистрации : 90 дней. Незамедлительная регистрация поэтому необходима только для беженцев, не получивших еще возможности проживания в Швейцарии.

red

Themen

Ukraine-Krieg
Asylpolitik
Flüchtlinge