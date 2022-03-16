Информация для беженцев из Украины – Швейцарские власти предостерегают от ложной информации Количество беженцев, получивших статус S, не ограничено.

Количество беженцев, получивших статус S, не ограничено. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

(Dieser Hinweis richtet sich an russischsprachige Flüchtlinge aus der Ukraine. Die deutsche Übersetzung ist in der Box unten zu finden, die ukrainische Version unter diesem Link. Der Text bezieht sich auf das Interview mit dem Sprecher des Staatssekretariats für Migration: «Bald sollen 1000 Registrierungen täglich möglich sein».)

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Швейцарские власти обращают Ваше внимание на курсирующую в настоящее время ложную информацию относительно получения статуса S для беженцев из Украины, согласно которой Швейцария готова принять не более 10 000 беженцев из Украины. Государственный секретариат по вопросам миграций Швейцарии готов принять неограниченное количество беженцев из Украины, что означает, что нет необходимости в спешной регистрации прибывших беженцев в федеральном центре для беженцев в Швейцарии. В этой связи предлагаем беженцам, уже получившим возможность проживания в Швейцарии, не спешить с регистрацией для получения статуса S. Срок регистрации : 90 дней. Незамедлительная регистрация поэтому необходима только для беженцев, не получивших еще возможности проживания в Швейцарии.

Schweizer Behörden warnen vor falschen Informationen Infos einblenden Die Schweizer Behörden warnen vor falschen Informationen zum Schutzstatus S für ukrainische Flüchtlinge. Es geht um das Gerücht, wonach die Schweiz lediglich 10’000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehme. Diese Annahme ist gemäss dem Staatssekretariat für Migration falsch. Die Zahl der Flüchtlinge, denen der Schutzstatus S gewährt wird, ist nicht begrenzt. Es gibt daher auch keinen Grund, sich möglichst schnell im Bundesasylzentrum registrieren zu lassen, erklärt das Staatssekretariat für Migration. Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits eine Unterkunft in der Schweiz haben, sollten wenn möglich mit der Registrierung für den Schutzstatus S noch etwas warten. Die Frist beträgt 90 Tage. Eine schnelle Registrierung ist vor allem für jene Flüchtlinge wichtig, die noch nirgends untergebracht sind. (red)

red

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