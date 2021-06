Debatte in Politik und Gesellschaft

Das Bettelverbot ist für die Politik in Basel-Stadt prägend. Doch die Debatte ist längst nicht auf das Kantonsparlament beschränkt: Es ist auch unter der Einwohnerschaft eines der Top-Themen. Die Menschen in der Stadt sind unmittelbar betroffen: Kaum war das neue Übertretungsstrafgesetz im Juli 2020 in Kraft getreten, tauchten Roma in ungewohnt hoher Anzahl auf. Die Bettelnden gingen Passanten für hiesige Verhältnisse teils aggressiv an und übernachteten in öffentlichen Parks.