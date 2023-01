Autoneuheiten an der CES – Showcars mit Bodenhaftung Statt nur visionäre und vage Ausblicke auf eine weit entfernte Zukunft zu geben, hatte die Autoindustrie in diesem Jahr auf der CES in Las Vegas viel Seriennahes im Gepäck dabei. Mario Hommen

Showstar: Der Peugeot Inception wirkt wie ein Auto einer fernen Zukunft, deutet aber seriennahe Techniken an. Foto: Peugeot

Während die klassische Automesse an Boden verliert, gewinnen Software- und Elektronikshows an Relevanz für die Fahrzeugbauer. Auf der Fachbesuchern vorbehaltenen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas zeigten sie Anfang Januar, was das Auto und die Mobilität der Zukunft definieren soll. Anders als vom Genfer Autosalon, der IAA und Co. gewohnt, standen die klassischen Autobauer in der Glücksspielmetropole aber eher in zweiter Reihe. Hauptprotagonisten waren auch in diesem Jahr die Anbieter von Unterhaltungs­elektronik – schliesslich wurde hier vor mehr als 50 Jahren der erste Videorekorder gezeigt. Und auch die DVD begann in der Wüste Nevadas ihre Karriere.