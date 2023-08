Chinesische Shopping-App – Shein verkauft KI-generierte Raub­kopien, aber jetzt schlagen Designerinnen zurück Täglich 6000 neue Designs und Millionen neue Nutzerinnen: Shein ist ein Shopping-Gigant der Gegenwart. Die Klage zweier Frauen bietet Einblicke in ein selten schmutziges Business. Michael Kläsgen , Jürgen Schmieder

Links das Original, rechts die Shein-Kopie: Das Blümchen-Latzkleid «Orange Daisies». Foto: Erickson Law Group

Es hilft bei ineinander verknoteten Wollknäueln bisweilen, einen einzelnen Faden ein wenig genauer zu betrachten. Deshalb lohnt es bei den Debatten um die chinesische Shopping-App Shein, den kleinen Laden am Broadway in Los Angeles zu besuchen. Miracle Eye heisst er, innen sieht es aus wie in einer Hipster-Kita – und so, als wären die pinkfarbenen Stiefel, die knallorange Jacke und das neonblaue Schürzenkleid nur für einen selbst gemacht. In gewisser Weise stimmt das auch, die meisten Möbel und Kleidungsstücke sind «made to order» – also von Kunden genau so bestellt und individuell gestaltet. Aus wie vielen Wolken muss jemand wie Miracle-Eye-Chefin Larissa Martinez fallen, wenn sie erfährt, dass eine ihrer Kreationen massenproduziert wird – vom Onlinehändler Shein?

Ohne Genehmigung, und es ist nicht nur eine Nachahmung. Es ist das gleiche Kleid, genau das gleiche Design – und es ist offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) geklaut von ihrer Website. Konkret geht es um das Blümchen-Latzkleid «Orange Daisies», das flächendeckend mit zig gelben, weissen, roten und orangefarbenen Gänseblümchen übersät ist. Es ist: unverwechselbar.

Aus allen Wolken ist Martinez gefallen, als sie ihr Werk auf der Shein-Website entdeckt hat – wie gesagt: nicht als leicht veränderte Nachahmung, sondern als 1:1-Kopie, haargenau das gleiche Kleid.

Martinez hat Shein (sprich: Schi-in) deshalb verklagt, gemeinsam mit zwei anderen Designern, Jay Baron aus dem kalifornischen Burbank und Krista Perry aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Bei Perry geht es um ein pinkfarbenes Poster mit der Aufschrift «Make It Fun», bei Baron um eine Variante der in den Vereinigten Staaten so beliebten rot-weissen Namensschilder. Baron hat anstatt des Vornamens «trying my best» gekritzelt, also lesen die Leute: Hallo, ich probiere, mein Bestes zu geben.

Die Unterschiede sind minimal: «Make It Fun»-Poster. Foto: Erickson Law Group

Auch das ist eins zu eins kopiert, reproduziert und wird ohne Einwilligung der Urheber zum Spottpreis bei Shein massenhaft zum Verkauf angeboten. Auf einer Gratis-App, die es in China nicht gibt, die aber in den USA und Europa in den vergangenen Monaten so oft heruntergeladen wurde wie sonst nur noch die einer anderen chinesischen Firma: Temu. Shein hat laut dem Anwalt der Designer 29 Millionen Follower auf Instagram, mehr als 7 Millionen Follower auf Tiktok und mehr als 600’000 Anhänger auf Twitter-Nachfolger X. Dinge, die heute auf Social Media gefallen, können Kunden morgen bei Shein kaufen, für viel weniger Geld. Die Gen Z ist begeistert. (Lesen Sie dazu: Das steckt hinter der Billigmode von Fashion-Gigant Shein.)

Die App bietet nach Untersuchungen der University of Delaware im Durchschnitt 6000 neue Designs an – pro Tag, und damit das Zigfache von Zara oder H&M. Wohl auch deshalb wurde der Wert von Shein zwischenzeitlich auf 100 Milliarden Dollar taxiert, mehr als die beiden anderen zusammenbringen. Ausgerechnet als die Corona-Pandemie in der Welt wütete und viele Läden schliessen mussten, überholte Shein die europäischen Rivalen, mit einem reinen Onlineangebot. H&M, gegründet 1947, und Zara, gegründet 1975, deklassiert in Blitzgeschwindigkeit von einem Newcomer, den es erst seit 2008 als Sheinside.com gibt. Seit 2015 heisst er nur noch Shein. Das Unternehmen beansprucht heute mit 28 Prozent den grössten Anteil am US-Fast-Fashion-Markt. Bei Ultra-Fast-Fashion sollen es sogar 75 Prozent sein. In Deutschland sind vor allem 18- bis 29-jährige Frauen die Kundinnen. (Mehr dazu: Die Jungen sind verrückt nach Ultra-Fast-Fashion.)

Kann das mit rechten Dingen zugehen?

Über die App verkauft Shein weltweit nicht nur Schuhe, Hosen und Bikinis, sondern auch Gemüsehobel, Kämme und Handstaubsauger. Der Versand ist kostenlos bei einer Bestellung von mehr als 39 Euro. In sieben bis zehn Tagen ist die Ware da. Direkt zollfrei aus China vor die Haustür. Noch Fragen?

Ja. Die wichtigste: Kann das mit rechten Dingen zugehen? Ist es möglich, dass Shein mithilfe von künstlicher Intelligenz quasi in Echtzeit Produkte kopiert und massenhaft weiterverkauft? Wahrscheinlich meist ohne, dass es den Urhebern auffällt.

Technisch sei das durchaus möglich. Computer könnten maschinell lernen. Sie analysierten riesige Datenmengen in hoher Geschwindigkeit und würden Muster erkennen, sagt Dirk Hoerig, Geschäftsführer und Mitgründer des Softwareanbieters Commercetools. Diese Daten könnten von Websites, Social Media oder sogar Modeschauen stammen. Durch generative KI könnten dann Designs repliziert und schnell in die Massenproduktion überführt werden. «Wir bewegen uns derzeit in einer Welt der Echtzeitanalyse durch KI», sagt Hoerig. Rechtlich und ethisch sei das «höchst umstritten».

Die Klage in Kalifornien dagegen zielt mitten ins Herz von Shein: auf einen geheimen, kopierwütigen Algorithmus.

Shein wird allerlei vorgeworfen: Verstösse gegen das Handelsrecht, Datenmissbrauch, Zwangsarbeit und Diskriminierung der Uiguren. In den USA, Frankreich und anderswo haben Händler zum Boykott aufgerufen. Der Abgeordnete Raphaël Glucksmann wettert im Europäischen Parlament an vorderster Front gegen Shein. Auf Initiative des Finanzministers leitete die Regierung in Paris eine Untersuchung ein. Der Verdacht: Shein schadet der Umwelt und verbreitet möglicherweise giftige Produkte.

Die Klage in Kalifornien dagegen zielt mitten ins Herz von Shein: auf einen geheimen, kopierwütigen Algorithmus, von dem ausser vielleicht ein paar Eingeweihten niemand weiss, ob er wirklich existiert. Angeblich scannt er die erfolgversprechendsten Designs in aller Welt in Sekundenbruchteilen. Und kurz darauf rattern irgendwo in China, meist in Guangzhou im Süden, die Maschinen los. Mehr als 8000 Zulieferer soll Shein haben. Schwer zu sagen, bei wem wieso die Aufträge eingehen. Nur: Ohne diesen Automatismus wäre Shein nicht Shein. Wenn es denn so läuft. Bewiesen ist nichts.

Der Konzern schlägt sich derzeit mit mehr als 50 Klagen wegen Urheberrechtsverletzung herum. Von kleineren, unabhängigen Künstlern wie Kikay oder Händlern wie Nirvana, aber auch grossen Marken wie Levi Strauss, Ralph Lauren und Dr. Martens. Kurioserweise kommt in einer anderen Angelegenheit noch eine Klage des chinesischen Billigkonkurrenten Temu hinzu. Der drängt erst seit 2022 auf den US-Markt, mit dem gleichen Geschäftsmodell. Und klagt nun in den USA gegen Shein, weil der angeblich Lieferanten dazu zwinge, nur mit ihm zusammenzuarbeiten, aber nicht mit Temu.

Nun hat allerdings auch noch H&M geklagt, der derzeit grösste Verlierer in der globalen Modeschlacht, ebenfalls wegen des Urheberrechts – bei Bademode und Pullovern. Das Besondere: Das Verfahren spielt in Hongkong. Die einstige britische Kronkolonie gehört nun zu China. Und das könnte entscheidend sein, meint Markenrecht-Anwalt Nick Rozansky aus Los Angeles im «Sourcing Journal». Der Rechtsprechung in einem fernen Land könne sich Shein womöglich noch entziehen. Aber bei einem Urteil im eigenen Rechtsgebiet gehe das kaum mehr. Da das Verfahren noch läuft, will sich H&M dazu nicht äussern. Auch Larissa Martinez mit dem gestohlenen Gänseblümchenkleid verweist auf die 52 Seiten der Klageschrift.

Darin heisst es unter anderem: «Es gibt keine Coco Chanel und keinen Yves Saint Laurent hinter dem Shein-Imperium. Eher ein mysteriöses Techgenie, Xu Yangtian oder Chris Xu, über das so gut wie nichts bekannt ist.» Vom Shein-Gründer ist tatsächlich nicht mal eindeutig geklärt, ob er an der George Washington University in der US-Hauptstadt oder an der University of Science and Technology im chinesischen Qingdao studiert hat. An seinen Softwarekenntnissen zweifelt hingegen niemand.

Techspezialist Hoerig sieht hierin, bei der KI, den entscheidenden Punkt. «Die Klage gegen Shein ist mehr als ein typisches Rivalitätsgeplänkel», sagt er. KI spiele inzwischen eine zentrale Rolle beim Wettbewerb in der Modeindustrie. Der Vorwurf, Shein benutze KI, um Designs zu stehlen, stelle «eine neue Grenze im Kampf um die Marktvorherrschaft dar».

«Als wären sie ein Tante-Emma-Laden»

Shein will von all dem nicht viel wissen. Eine Sprecherin in Paris sagt, man nehme die Beschwerden ernst. Shein-Lieferanten seien dazu verpflichtet, einen Verhaltenskodex einzuhalten. Sie müssten auch zertifizieren, dass ihre Produkte nicht das geistige Eigentum Dritter verletze. Verstössen gehe man umgehend nach.

Doch als sich Krista Perry wegen der Raubkopie ihres «Make It Fun»-Posters bei Shein meldete und ihre Beschwerde via Kontaktformular auf der Website verschickt hatte, sah sie wenig Entgegenkommen. Der Konzern bot ihr nach langem Hin und Her eine Entschädigung in Höhe von 500 Dollar an. «Sie haben so getan, als wären sie ein Tante-Emma-Laden und nicht eines der reichsten Unternehmen auf der Welt», steht in der Klage.

In neun von zehn Fällen würden die Designer dieses Angebot annehmen oder versuchen, ein wenig mehr herauszuschlagen. Was kann ein kleiner Händler oder Designer schon tun gegen einen Konzern, der im vergangenen Jahr 23 Milliarden Dollar umgesetzt hat? Nach der jüngsten Finanzierungsrunde ist er allerdings nur noch 66 Milliarden Dollar wert und nicht mehr 100 Milliarden wie 2022. Die Investoren sind wegen der vielen Klagen offenbar vorsichtiger geworden.

Es geht bei den Verfahren auch nicht nur ums Design. Die Kläger in Kalifornien berufen sich auf den sogenannten Rico Act aus dem Jahr 1970. Der wurde damals erlassen, um gegen organisiertes Verbrechen in den USA vorzugehen. «Die verwirrende Firmenstruktur, inklusive Produktions- und Erfüllungsplänen, ist perfekt ausgelegt darauf, die Räder des Algorithmus zu schmieren», heisst es in der Klageschrift, «einschliesslich seiner widerwärtigen und illegalen Aspekte.» Der Vorwurf: Shein ist ein Konzern mit byzantinischen und mafiösen Strukturen, um Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Daher ein Fall für den Rico Act.

Universell geltende Ethikregeln für KI gibt es im Moment nicht, nicht mal regionale.

Shein beschäftigt auch längst die US-Politik. Mitte Juni veröffentlichte das China-Komitee des amerikanischen Kongresses einen Bericht, aus dem ein Detail besonders heraussticht. Shein und auch Temu nutzen beide ein Schlupfloch in der US-Gesetzgebung. Demzufolge gibt es für Importe für weniger als 800 Dollar keine Zölle und weniger Möglichkeiten, die Inhalte der Pakete zu überprüfen. In Europa gibt es diese Schlupflöcher auch – noch – für Päckchen mit einem deklarierten Wert von weniger als 150 Euro. Die EU will das aber beenden.

Schwieriger dürfte es werden, flächendeckend digitale Raubkopien zu eliminieren. Universell geltende Ethikregeln für KI gibt es im Moment nicht, nicht mal regionale. Dabei hat KI das Potenzial, die Modeindustrie zu revolutionieren, wie Hoerig sagt – und vielleicht nicht nur die. Wer weiss, in welcher Industrie KI noch Unheil anrichten kann. Es ist zweischneidig. KI kann Gutes bewirken, Trends vorhersagen, Lieferketten optimieren und Einkaufserlebnisse personalisieren. Sie kann aber auch dazu verwendet werden, geistiges Eigentum zu verletzen, Werte anderer zu vernichten und unfairen Wettbewerb zu befeuern.

Deshalb ist diese Klage der drei Designer in Los Angeles eben keine Kleinigkeit. Hier steckt alles drin. Wie bei ineinander verknoteten Wollknäueln kann es passieren, dass alles entwirrt wird, wenn man nur an den richtigen paar Fäden zieht. Und einer dieser Fäden könnte sich in diesem Miracle-Eye-Laden am Broadway in Los Angeles befinden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.