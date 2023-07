Von der Bhagwan-Vertrauten zur Pflegerin – Sheelas Weg zur eigenen Rolle Sie war einst die mächtigste Person in Bhagwans Sektenimperium, baute in den USA die Stadt Rajneeshpuram und sass drei Jahre im Gefängnis. Heute führt Sheela Birnstiel im Baselbiet eine Pflegeeinrichtung. Franziska Laur

In Maisprach im Baselbiet führt Sheela Birnstiel, einst Partnerin des Sektenführers Bhagwan, eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Foto: Kostas Maros

Der Weg führt steil und kurvenreich einen Hügel hoch. Ist man angekommen in der Villa über dem Baselbieter Dorf Maisprach, öffnet Sheela Birnstiel ernst und still die Tür. Ein feines Lächeln huscht bei der Begrüssung über ihr Gesicht, und sie entschuldigt sich für den Lärm. Aus voller Kehle singen die Menschen mit physischen oder psychischen Behinderungen. «Heute ist Singtag», sagt Sheela und stellt den Bewohnern die Journalistin und den Fotografen vor, umarmt eine Frau und streicht einem Bettlägerigen über den Kopf.

Die 73-Jährige strahlt eine Gelassenheit aus, die man bei ihr nicht erwarten würde, wenn man die Filme auf Netflix über sie gesehen hat. In den 1980er-Jahren, als Sicherheitschefin und Sekretärin von Bhagwan, wirkte sie forsch und aggressiv.

«Sie hat sich völlig verändert», sagt eine ehemalige Anhängerin der Lehre Bhagwans, nennen wir sie Rebekka. Sie lebt in der Nähe von Basel. Sie und ihre Mitbewohner waren in den 1980er-Jahren stets orange gekleidet und trugen eine Holzkette um den Hals mit dem Bild von Bhagwan. Sie reiste Ende der 1970er-Jahre zu ihm nach Indien und später in die USA nach Oregon. In den USA habe Sheela Bhagwan abgeschirmt, sie sei ihr dominant und machthungrig vorgekommen, sagt Rebekka, die selber im Gesundheitsbereich arbeitete. Als sie Anfang der 1990er-Jahre gehört habe, dass Sheela im Baselbiet zwei Pflegeheime betreibe, habe sie beschlossen, sie zu besuchen. «Ich wollte mir ein aktuelles Bild von ihr machen.» Und dieses fiel komplett anders aus als das alte. «Sie macht ihren Job fabelhaft, ist warm und sympathisch.»

«Es ist immer jemand da»

«Auch psychisch angeschlagene Menschen brauchen einen Platz, wo sie zu Hause sein können», sagt Sheela. Bei ihr werde niemand weggesperrt. Ein demenzkranker Mann lässt sich soeben von einer Pflegekraft auf die Beine helfen. Viele der 26 Angestellten sind schon über zwei Jahrzehnte im Dienste der Wohngemeinschaft, sie machen ihren Dienst locker und häufig mit einem Spruch auf den Lippen. «Wenn Menschen nicht isoliert sind, haben sie keine Angst», sagt Sheela. Auch sterben darf man in der Nähe der Gemeinschaft: «Es ist immer jemand da.» Wärme und Integration seien die Kernpunkte des Konzepts. Sie selber arbeitet mit, lebt in einem Zweierzimmer mit ihrer Schwester, lässt ihre Tür stets offen, sodass jeder hereinkommen und sie etwas fragen kann.

Im vergangenen Jahr hat sich ihr Leben verändert. Seit der Dokumentarfilm «Searching for Sheela» erschienen ist, erhält sie viele Anfragen: Menschen wünschen, dass sie auftritt, vor ihnen spricht, von Bhagwans Lehre erzählt oder von den Umbrüchen in ihrem Leben.

Doch im Ernst, Sheela, wie kann man nur einen Menschen so anbeten, wie Sie und viele andere es mit Bhagwan getan haben?

«Ich habe ihn geliebt», sagt sie.

Doch schlussendlich hat er sie bei den Behörden für Delikte wie versuchten Mord, Brandanschläge, illegales Abhören und Massenvergiftung beschuldigt, die sie bis heute abstreitet. «Das ist sein Problem. Er hat in seinen letzten Jahren Drogen genommen», sagt Sheela.

«Ich habe ihn geliebt», sagt Sheela Birnstiel über Sektenführer Bhagwan. Foto: Kostas Maros

In der Netflixserie «Wild, Wild Country» wirkt Bhagwan wie ein verwöhntes, glitzerverliebtes Kind. Seine Anhänger trugen ihm 99 Rolls-Royce zu, teure Uhren, erfüllten ihm jeden Wunsch. Man sieht ihn, wie er seine Auftritte bühnenreif zelebriert, mit wallendem Bart, Strickmütze und langer Robe. Er hat lustige, hypnotische Augen, er macht Witze über gesellschaftliche Moralvorstellungen und er preist Sex als Weg zur Spiritualität. Doch er brachte viele gegen sich auf, auch Landsleute. Wenn Indien vorankommen wolle, seien Technologie, Kapitalismus und Empfängnisverhütung der Weg, sagte er.

Etwas traurig wirkt Sheela. Als sei sie aus einem warmen Land an einen kalten, ungastlichen Ort geweht worden. Doch sie zeigt auf Maisprach, das sich malerisch zu Füssen des Hügels schmiegt, auf den in der Ferne liegenden Sonnenberg mit seinem Turm, und sagt: «Was gibt es Schöneres.» Dann dreht sie sich um und fügt mit Blick auf die singenden Menschen hinzu: «Es gibt nichts Schöneres als die Landschaft hier. Und meine Gemeinschaft.» Wenn sie mit den Klienten mittanzt und -lacht, dringt das kleine Mädchen durch, das sie einst war.

Sheela ist 1949 im indischen Kleinstädtchen Vadodara geboren worden und mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Ihr Vater, ein liberaler Lehrer, kämpfte an der Seite von Mahatma Gandhi für die indische Unabhängigkeit und bezahlte es mit Gefängnis. Im Alter von 16 Jahren begegnete Sheela zum ersten Mal dem 18 Jahre älteren Bhagwan und war fasziniert von dem Philosophieprofessor und Propagandisten alternativer Lebensformen. Trotzdem machte sie zunächst das Abitur und studierte Kunst an einem amerikanischen College in New Jersey. Dort heiratete sie den Medizinstudenten Marc Silverman, der Lymphdrüsenkrebs hatte. Sie sagte die vereinbarte Ausbildung bei einem bekannten amerikanischen Maler ab, zog nach Poona in Bhagwans Kommune und holte ihren kranken Mann nach.

Doch in Indien wandte sich die Stimmung immer mehr gegen Bhagwan. So gab er Sheela im Jahr 1981 den Auftrag, in den USA eine Bleibe zu suchen. Innert Tagen fand sie in den Weiten Oregons ein 260 Quadratkilometer grosses Grundstück, umgeben von sanften Hügeln, einem See und Bächen. Sie liess darauf von den kreativsten Köpfen und fleissigsten Arbeitern unter den Anhängern die Stadt Rajneeshpuram bauen, mit Häusern, Spitälern, eigenem Flugplatz, künstlich angelegtem Stausee und öffentlichem Nahverkehrssystem. Schliesslich erkämpfte sich einer aus der Gemeinschaft gar das Bürgermeisteramt. Da wehrte sich die von Beginn weg misstrauische angestammte Bevölkerung, es gab einen Anschlag auf ein Hotel der Bhagwan-Gemeinschaft. Sheela errichtete einen gigantischen Sicherheitsapparat und drohte mit Vergeltung.

«Ihr Hass zwang uns zu diesen Massnahmen», sagt Sheela, und ihr Blick schwenkt verloren zu einem der Spitalbetten.

Sheela begann sich von Bhagwan zu distanzieren, als er immer mehr Anhänger aus Hollywood um sich scharte, die ihm noch mehr Geld und Glitzer zuhielten. 1985 verliess sie ihn mit einer Schar von eigenen Anhängern und wurde wenig später aufgrund von Bhagwans Anschuldigungen verhaftet. Drei Jahre und drei Monate verbrachte sie unter anderem wegen versuchten Totschlags und einem Bioterrorangriff in US-Gefängnissen, bevor sie wegen guter Führung auf Bewährung freikam.

Vorbildliche Heimführung

In ihrem kürzlich im Penguin-Verlag erschienenen Buch «By My Own Rules» beschreibt Sheela, wie sie nach der Haftzeit in die Schweiz gereist ist, denn sie besitzt durch ihre dritte Ehe mit dem verstorbenen Urs Birnstiel die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie erzählt, wie sie in Basel mutterseelenallein auf sich gestellt war, wie sie sich hochgearbeitet hat, von der Notschlafstelle zur Behindertenbetreuerin. Sie erzählt, wie sie die zwei Pflegeheime auf die Beine gestellt hat, wie sie mit den Behinderten lebt und was sie dabei fühlt, wie sie auf Reisen geht mit ihnen, denn sie selber reist ja auch gern, weshalb sollen da ihre Klienten nicht mit.

Sie erzählt von Fällen, an denen die Behörden verzweifeln, doch sie und ihr Team können die Betroffenen in die Gemeinschaft integrieren. Sie erzählt von einer Frau, die in keine Institution ohne ihren Hund wollte. Sheela liess sich überreden, den psychisch gestörten Hund auch mit aufzunehmen – und siehe da, er wurde zum angenehmen, treuen Begleiter der Gemeinschaft.



In der Villa in Maisprach sitzen zwei Damen am Rande der Gruppe in ihren Lehnstühlen und werfen Bemerkungen in die Runde. Mit ihren Finken hämmern sie zu den Klängen von Deep Purple und den Beatles den Takt auf den Boden und wippen mit den Oberkörpern. Sheela macht ein paar Tanzschritte und setzt sich neben sie. Zusammen singen sie mit.

Erst kürzlich habe sie wieder von einem Pflegeheim gehört, wo die Klienten weggesperrt, sediert und vernachlässigt würden, sagt Rebekka. So etwas, wie Sheela es aufgebaut habe, sei bitter nötig. Auch von anderen Seiten wird Sheela eine vorbildliche Heimführung bescheinigt: Ein Mann, der seine 95-jährige Mutter bei Sheela platziert hat, ist des Lobes voll. Ärzte weisen ihr immer wieder Patienten zu, die anderswo abgelehnt wurden, der Kanton macht regelmässig Kontrollen und scheint zufrieden zu sein.

Auf die Frage, ob sie etwas bereue in ihrem Leben, schüttelt Sheela heftig den Kopf: «Nein, ich hatte und habe ein gutes, interessantes Leben und ich habe geliebt, ich liebe immer noch.» Sie trägt ihre Liebe vor sich her wie einen Schutzschild. Und doch wirkt es echt, wenn man den Tagesablauf sieht, den Umgang mit den Klienten, die Bemühungen, das Haus lebendig und offen zu halten. Kinder und Tiere sind genauso willkommen wie Erwachsene, formelle Zeiten gibt es keine, man ist stets bereit für Besuch. Sheela scheint ihre Rolle gefunden zu haben. Und Rebekka sagt: «Das Hier und Jetzt zählt. Das ist auch etwas, das ich von Bhagwan gelernt habe.»

