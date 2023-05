Winterflugplan von Easyjet ab Basel – Sharm al-Sheikh fliegt raus, Madeira neu im Angebot Die grösste Airline am Euro-Airport hat ihren Flugplan für die Wintersaison präsentiert. Sie will Sonnenhungrigen mit zwei neuen Destinationen entgegenkommen. Simon Bordier

Madeira, eine Insel vulkanischen Ursprungs, hat majestätische Klippen und Berge zu bieten. Foto: PD

Laut Easyjet-Chef Johan Lundgren ist die Reiselust der Menschen ungebrochen. Das Fernweh sei derart gross, dass Passagiere auch bereit seien, inflationsbedingt höhere Ticketpreise zu bezahlen, sagte er unlängst im BaZ-Interview.

Diese Woche hat die grösste Airline am Euro-Airport nun ihren Flugplan für die kommende Wintersaison präsentiert – und will hierbei Sonnenhungrigen entgegenkommen.

Konkret fliegt Easyjet ab Basel neu Funchal, die Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, an. Bekanntester Sohn der Stadt ist Fussballstar Cristiano Ronaldo. Die Atlantikinsel ist von der Schweiz aus in rund vier Stunden Flugzeit erreichbar. Easyjet verspricht eine abwechslungsreiche Topografie «mit majestätischen Bergen, steilen Klippen, tiefen Tälern und üppigen Wäldern». Dank des ganzjährig milden Klimas, zahlreicher Strände und versteckter Buchten kämen auch Badefans auf ihre Kosten. Start des Angebots ist am 9. Dezember. (Lesen Sie hier: «Freiwilligkeit funktioniert nicht: Die schwierige Reise in klimaneutrale Ferien».)

Neben Agadir und Marrakesch wird ab Ende Oktober mit Enfidha zudem eine weitere Destination im Maghreb in den Flugplan aufgenommen. Die unweit der Mittelmeerküste entfernte Stadt ist eine der bekanntesten Touristendestinationen Tunesiens. Die Region hat kilometerlange Sandstrände, aber auch Sehenswürdigkeiten wie die Kasbah von Hammamet oder die antike Stätte von Karthago zu bieten.

Das fällt weg

So gerne die Billig-Airline neue Ziele anpreist, so bedeckt hält sie sich, was gestrichene Angebote angeht. Ein Vergleich mit dem Winterflugplan aus dem Vorjahr, den der Euro-Airport publiziert hat, zeigt: Die Zahl der Easyjet-Destinationen bleibt unter dem Strich in etwa gleich. Wohl sind mit Madeira und Enfidha neue Städte hinzugekommen. Doch dafür werden Belgrad und Sharm al-Sheikh – beide figurierten letztes Jahr noch im Flugplan – im kommenden Winter nicht mehr angeflogen.

Unter den insgesamt 44 Destinationen finden sich neben klassischen Stranddestinationen wie den Kanaren, Alicante oder Hurghada auch Städte wie Berlin, Edinburgh, London und Kopenhagen.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

