Assist beim Sieg gegen Strasbourg – Shaqiri überzeugt bei seinem Debüt Der Flügelspieler stand am Sonntag zum ersten Mal für Olympique Lyon auf dem Platz. Albian Ajeti und Noah Okafor bewerben sich derweil mit Toren für einen Stammplatz bei ihren Clubs. Benjamin Schmidt

Xherdan Shaqiri (hier rechts gegen Anthony Caci) bereitete in der Partie gegen Strasbourg das 2:0 vor. Foto: AFP

Deutschland

Mit Silvan Widmer und Jasper van der Werff haben gleich zwei Verteidiger im vergangenen Sommer den FC Basel in Richtung Deutschland verlassen. Widmer zog es in die Bundesliga zu Mainz 05, Van der Werff schloss sich dem SC Paderborn in der 2. Bundesliga an. Schon früh in der Saison etablierten sich beide als absolute Leistungsträger, verpassten noch keine Spielminute in der Meisterschaft und trugen erheblich dazu bei, dass ihre neuen Vereine einen guten Saisonstart erwischten. Widmers Mainz hält sich momentan überraschend auf Rang 4 im Fussball-Oberhaus Deutschlands, Van der Werffs Paderborn ist in Liga 2 gar Zweiter, wenngleich man am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 die erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Breel Embolo hingegen kam für Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit bislang noch auf keine Einsatzminuten, was einer Verletzung am Oberschenkel geschuldet war. Beim ersten Saisonsieg der Borussia am Sonntag gegen Bielefeld feierte der Schweizer Nationalstürmer jedoch sein Comeback und kam in der 77. Minute für Doppeltorschütze Lars Stindl aufs Feld.

Am Tag der Transfer-Deadline sorgte der Tabellenletzte der Bundesliga, Greuther Fürth, mit zwei Last-Minute-Verpflichtungen für Aufsehen. Eine davon: Cedric Itten. Der Stürmer kam auf Leihbasis von den Glasgow Rangers und debütierte am Samstag über 90 Minuten im Heimspiel gegen Tabellenführer Wolfsburg. Die 0:2-Niederlage konnte jedoch auch er nicht verhindern.

Frankreich

Vor der Länderspielpause gegen den FC Nantes noch geschont, feierte Xherdan Shaqiri am Sonntag gegen Strasbourg sein Debüt für Olympique Lyon. Der Flügelspieler durfte von Beginn weg ran und rechtfertigte seinen Einsatz mit der Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 auf den Kopf von Verteidiger Jason Denayer. In der 75. Minute machte Shaqiri Platz für Lucas Paqueta, Lyon siegte 3:1. Bereits einige Wochen länger als Shaqiri weilen Yannick Marchand und Orges Bunjaku in Frankreich. Doch beide kommen beim Zweitligisten Grenoble Foot noch immer nicht richtig in Fahrt. Beim 2:1-Heimsieg gegen Nîmes standen beide Ex-Basler nicht im Aufgebot, lediglich Bunjaku kam in der laufenden Saison einmal über 90 Minuten zum Einsatz.

Türkei

Ähnlich wie Marchand und Bunjaku erging es bislang Birkir Bjarnason bei seinem neuen Club Adana Demirspor – gerade einmal 34 Minuten stand der Isländer in den ersten drei Meisterschaftsspielen auf dem Feld, die Partie am Wochenende gegen Karagümrük verpasste er aufgrund einer Verletzung. Besser läuft es für Eren Derdiyok, seit August beim Zweitligisten Ankaragücü aktiv. Gegen Genclerbirligi erzielte der Angreifer am Samstag mit einem sehenswerten Volley sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber zum 2:0-Endstand.

England

Grosses Thema auf der Insel am Wochenende war natürlich das Debüt von Rückkehrer Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Dieser erzielte beim 4:1-Heimsieg gegen Fabian Schärs Newcastle United sogleich ein Doppelpack. Gelegenheit, sich mit dem Portugiesen auf dem Platz zu messen, erhielt Schär jedoch nicht, er verbrachte die volle Spielzeit im Old Trafford auf der Bank. Mohamed Salah erzielte beim 3:0-Sieg des FC Liverpool in Leeds seinen dritten Saisontreffer und gleichzeitig sein 100. Premier-League-Tor. Überschattet wurde der Auswärtssieg der Reds jedoch von der schlimmen Knöchelverletzung von Harvey Elliott. Salah stand nach dem rüden Foul am Youngster am nächsten beim Leidtragenden und winkte umgehend das Sanitätspersonal herbei.

Schottland

Ebenfalls in die Torschützenliste auf der Insel eintragen konnte sich Albian Ajeti. Der Stürmer war bei Celtic Glasgow in jüngerer Vergangenheit vorwiegend nur Reservespieler und erhielt gegen Ross County nur aufgrund der Ausfälle anderer Stürmer seine Chance. Diese wusste der 24-Jährige jedoch zu nutzen und erzielte bei Celtics 3:0-Heimerfolg gar ein Doppelpack.

Österreich

In ähnlicher Position wie Ajeti befand sich in den vergangenen Wochen Noah Okafor bei Red Bull Salzburg. Der Schweizer kam in der laufenden Saison bislang nur als Ersatzspieler zum Einsatz. So auch beim Auswärtsspiel am Samstag bei der WSG Tirol, als er erst in der 80. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt wurde. Doch die wenigen Einsatzminuten reichten dem Flügelspieler, um zum Matchwinner zu werden: Kaum drei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er mit einem Traumtor das 2:1 und legte kurz vor Abpfiff auch noch die Torvorlage zum 3:1 nach.

