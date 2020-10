Petkovics Kaderbekanntgabe – Shaqiri kehrt ins Nationalteam zurück Xherdan Shaqiri steht nach mehr als einem Jahr wieder im Aufgebot für die Fussball-Nationalmannschaft. Erstmals dabei ist Jordan Lotomba. Herbie Egli

Xherdan Shaqiri steht der Nationalmannschaft wieder zur Verfügung. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Xherdan Shaqiri gehört wieder zum Kreis der Fussball-Nationalmannschaft. Dies gab Trainer Vladimir Petkovic in St. Gallen bekannt. Shaqiri war letztmals im Sommer 2019 für das Nationalteam aufgeboten worden. Seither fehlte er wegen Verletzungen oder Unstimmigkeiten.

Ebenso kehren für die nächsten drei Spiele sieben Akteure zurück, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei waren. Es sind dies die beiden Abwehrspieler Fabian Schär und Eray Cömert sowie die Offensivkräfte Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Cedric Itten und Admir Mehmedi.

Premiere für Lotomba

Erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde Jordan Lotomba. Der Schweizer U21-Verteidiger, der für Nizza in der Ligue 1 spielt, soll kontinuierlich ans Team herangeführt werden. «Er hat grosse Fortschritte gemacht und gezeigt, dass er den Sprung ins A-Team verdient hat», sagt Petkovic zu seiner Nominierung.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trägt am 7. Oktober um 20.45 Uhr in St. Gallen ein Länderspiel gegen Kroatien aus. Danach stehen die beiden Auswärtspartien in der Nations League gegen Spanien (10. Oktober, 20.45, Madrid) und Deutschland (13. Oktober, 20.45, Köln) auf dem Programm.

Petkovic freut sich auf die bevorstehenden Spiele. Er weiss aber auch, dass es nicht einfach wird. «In den nächsten sieben Tagen spielen wir gegen drei Hochkaräter des Weltfussballs. Wir sind optimistisch, aber auch realistisch. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess mit dem Fernziel EM 2021. In diesem Prozess wollen wir uns immer weiter verbessern und versuchen, uns gegen jeden Gegner durchzusetzen.»