Rotblau weltweit – Shaqiri glänzt, Salah trifft Xherdan Shaqiri überzeugt beim Liverpool-Sieg gegen West Ham mit einem Traum-Assist, während der Ägypter zwei Tore erzielt. Simon Tribelhorn

Geniesst bei Liverpool derzeit das Vertrauen von Jürgen Klopp: Xherdan Shaqiri. Foto: Keystone

England

Normalerweise erzielt Mohamed Salah bei Liverpool Tore am Laufmeter, doch der Ägypter hatte in den letzten sechs Spielen eine für ihn ungewöhnliche Torflaute. Am Sonntag meldete sich der Stürmer beim 3:1 gegen West Ham jedoch zurück und beendete mit einem Doppelpack seine Torflaute. Am zweiten Treffer des 28-Jährigen hatte auch Xherdan Shaqiri Anteil, der erneut in der Startelf von Jürgen Klopp stand und dabei mit einer schönen Torvorlage glänzte: Nach einem Konter beförderte er in der 68. Spielminute eine direkte Flanke vor die Füsse von Salah, der mit einem Chip den West-Ham-Keeper bezwang. Gleich danach war für den Schweizer Feierabend, nach dem Spiel fand Klopp lobende Worte für ihn: «Der letzte Ball von Shaq war ein unglaublicher Ball. Bei Shaq war es so, dass er wirklich gut gespielt hat und vielleicht auch 90 Minuten hätte spielen können, aber das Problem im Moment ist, dass man sich bei ihm nicht sicher sein kann. Er hat nicht viele Spiele gemacht und hatte zuvor leichte Verletzungsprobleme.», so der Deutsche zum internen Club-TV. Verletzungen plagten auch Fabian Schär in den vergangenen Jahren immer wieder. Der Innenverteidiger verpasste den Saisonstart bei Newcastle wegen einer Schulterverletzung. Nun ist der 29-Jährige aber wieder fit und durfte am Samstag gegen Everton seinen ersten Sieg in diesem Jahr feiern.