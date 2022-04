Corona-Ausbruch in China – Shanghai meldet Höchstwert trotz Lockdown In der chinesische Metropole kriegen die Behörden das Virus nicht in den Griff. Auch in Peking breitet es sich nun aus. Für Unmut in China sorgt zudem ein gelöschtes Video.

Ein Mann trägt einen Sauerstoffzylinder durch die Strassen von Shanghai. Foto: Keystone

Allen strikten Massnahmen zum Trotz steigt die Zahl der Corona-Toten in Shanghai rasant an: Am Sonntag meldeten die Behörden der Wirtschaftsmetropole 39 neue Todesfälle und damit deutlich mehr als die bisherige Rekordzahl von zwölf Toten am Vortag. Auch in Peking sind die dortigen Behörden inzwischen über wachsende Infektionszahlen alarmiert.

Weiter nach der Werbung

Seit Anfang April ist Shanghai weitgehend abgeriegelt, die meisten der rund 25 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen so gut wie nicht verlassen. Der Verwaltung gelingt dabei kaum, die Konsequenzen für die Eingeschlossenen abzufedern: Die Stadt hat Mühe, ihre Bewohner mit frischen Lebensmitteln zu versorgen oder ärztlich betreuen zu lassen, weil die Gesundheitsdienste in erster Linie für Corona-Tests und -Behandlungen gebraucht werden. Bei den Betroffenen wächst zusehends der Ärger.

Video ruft Zensoren auf den Plan

Ein sechsminütiges Video in den chinesischen Online-Netzwerken über die Auswirkungen des anhaltenden Corona-Lockdowns auf Shanghais Bewohner rief am Wochenende die chinesische Zensur auf den Plan. Allerdings hatten die Zensoren Mühe, das Video zu löschen, weil Internetnutzer es auf verschiedenen Cloud-Servern immer wieder neu hochluden.

Einfache Schwarz-Weiss-Luftaufnahmen vom menschenleeren Shanghai sind in dem Video zunächst unterlegt mit Presseerklärungen, in denen die Behörden zu Beginn des Corona-Ausbruchs im März noch versichern, dass sie einen Lockdown in der Metropole wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen ablehnen.

Es folgen Tonaufnahmen von Klagen eines Mannes, dessen kranker Vater in keinem Krankenhaus behandelt wird, von einer Frau, die nach einer Chemotherapie im Krankenhaus nicht nach Hause zurückkehren darf oder von einer Mutter, die ihre Nachbarn mitten in der Nacht um fiebersenkende Mittel für ihr Baby anfleht.

Als das Video am Samstagnachmittag tatsächlich von allen Online-Plattformen in China verschwunden war, reagierten viele Internetnutzer mit Unverständnis und Empörung. «Das Video zeigt nur nackte Tatsachen. Es gibt nichts Provokantes», kritisierte einer von ihnen. «Der Inhalt ist nicht neu – aber die Tatsache, dass sogar das zensiert wird, beunruhigt mich», schrieb ein anderer.

Lockdown in Shanghai «Dieses System ist eine Schande» «Düstere Zeiten» in Peking Pekings Behörden warnen inzwischen ebenfalls vor «düsteren» Zeiten, nachdem allein am Sonntag 22 neue Infektionsfälle gemeldet wurden. Erste Beobachtungen deuteten darauf hin, dass sich das Virus seit einer Woche «unsichtbar» in der Hauptstadt ausgebreitet habe und «Schulen, Reisegruppen und viele Familien» betroffen seien, sagte Behördenvertreter Pang Xinghuo. Bei einem Viertel der Infizierten handelt es sich demnach um über 60-Jährige, von denen die Hälfte ungeimpft ist.

Strassenszene in Shanghai: Ein Mann in Schutzausrüstung weist Bewohnern den Weg. Foto: AFP

«Das Risiko einer fortgesetzten und versteckten Übertragung ist hoch, und die Situation ist düster», sagte Tian Wei vom städtischen KP-Komitee vor Journalisten. «Die gesamte Stadt muss sofort handeln.»

Im besonders dicht besiedelten östlichen Bezirk Chaoyang sollen nun die Corona-Tests ausgeweitet werden. Auf unbestimmte Zeit wurden bereits in der ganzen Stadt ausserschulische Kurse oder sportliche Aktivitäten untersagt.

Pekings Verwaltung hat ausserdem strenge Kontrollen für die Einreise in die Stadt verhängt: Wer in die Stadt will, muss einen negativen Covid-Test vorweisen, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Wer in den vergangenen zwei Wochen Städte oder Landkreise besucht hat, in denen mindestens ein Coronafall gemeldet wurde, darf gar nicht einreisen.

AFP/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.