Legendärer Pogues-Sänger – Shane MacGowan gilt als nicht interviewbar – wir haben es trotzdem gemacht Er hat wunderbare Songs geschrieben und ein total verrücktes Leben gelebt. Nun ist er 64, versehrt im Rollstuhl und trotzdem lebendig. Ein Hausbesuch beim Pogues-Frontmann und seiner Frau. Theresa Hein (Das Magazin)

Ein Schmerz und eine Seele: «Ich habe ihm einen Antrag gemacht, aber er hatte keine Lust. Dann hat er mir einen Antrag gemacht, und ich habe gesagt: ‹Hau ab!›» Foto: Ellius Grace/The New York Times/Redux/laif

Mit der irischen Band The Pogues wurde Shane MacGowan in den Achtzigerjahren berühmt. Ältere Generationen kennen ihn als den Verfasser des schönsten Weihnachtsliedes des vergangenen Jahrhunderts «Fairytale of New York», als Sänger von Protestsongs, Alkohol- und Antikriegshymnen.