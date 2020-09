Neustart beim FC Basel – Sforza muss nicht nur Trainer sein Am Dienstag leitet Ciriaco Sforza zum ersten Mal das Training des FC Basel. Er muss Aushängeschild und Schlichter in einem sein. Doch viel Zeit bleibt ihm nicht, um seine Spieler auf die neue Saison vorzubereiten. Tilman Pauls

Am Dienstag leitet Ciriaco Sforza zum ersten Mal das Training des FC Basel. Foto: Claudio Thomas (Freshfocus)

Valentin Stocker hat es nach dem verlorenen Cupfinal am Sonntag so formuliert: Es beginne jetzt ein neues Kapitel beim FC Basel und, ja, er sei auch ziemlich gespannt darauf, wie es künftig weitergehe. Und wenn schon der Captain und 350-fache FCB-Spieler so etwas sagt, wie muss sich da erst der neue Trainer fühlen?