Musikprofessor freigestellt – «Sexuelle Belästigung kommt leider auch an der Fachhochschule vor» Der Direktionspräsident der FHNW wendet sich an Jazzschülerinnen und Lehrer und bestätigt nach der BaZ-Berichterstattung die Freistellung eines Lehrers wegen sexuellen Übergriffs. Daniel Wahl

Die Schülerinnen und Schüler vom Jazzcampus werden vom FHNW-Direktionspräsidenten Crispino Bergamaschi gebeten, sich bei Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen an ihre Vertrauenspersonen zu wenden. Foto: Daniel Wahl

Zunächst hatte der Direktor der Jazzschule Basel, Bernhard Ley, einen Vorfall von «sexueller Belästigung» am Campus zu verwedeln versucht und einen mutmasslichen Übergriff, der zur Freistellung eines Dozenten führte, zu «Beobachtungen aus einem Raum durch das Fenster» marginalisiert. Nun hat FHNW-Direktionspräsident Crispino Bergamaschi die Kommunikation gegenüber den Musikstudenten und den Lehrerinnen und Lehrern selbst in die Hand genommen.

Bergamaschi redet als Erster von der FHNW Klartext: «Ein Professor ist als Folge einer ihm vorgeworfenen sexuellen Belästigung freigestellt worden», orientiert er am Freitag die Schule. Es sei ihm als Direktionspräsidenten wichtig, dass die FHNW keinerlei sexuelle Belästigung toleriere. «Jede Meldung und jeder Verdacht von sexueller Belästigung muss ernst genommen werden. Vorgesetzte und Leitungspersonen an der FHNW sind hier in der Pflicht, zu handeln.»