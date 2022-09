Queer-feministisches Festival – Sexspielzeug basteln an Basler «Luststreifen» Zum 15. Mal findet das Filmfestival der etwas anderen Art in Basel statt. Vier kuriose Veranstaltungen lassen aufhorchen. Raphaela Portmann

Auch das queere Pop-Duo Flirt – bestehend aus Sporty Spice Paul und Baby Spice Vivi – ist am Festival zu sehen. Foto: planet.flirt (Instagram)

Am Wochenende vom 29. September bis 2. Oktober findet zum 15. Mal das queer-feministische Filmfestival «Luststreifen» statt. Dabei werden im Neuen Kino und im Kult Kino Camera Filme gezeigt, die «vielfältige Körper und fluide Vorstellungen von Sexualität und Queerness thematisieren».

Den Auftakt macht am Donnerstagabend der Film «Joyland» aus Pakistan. Im südasiatischen Drama schliesst sich der jüngste Sohn der patriarchalen Familie Rana heimlich einem erotischen Tanztheater an und verliebt sich in die ambitionierte Star-Tänzerin – eine trans Frau. Es folgt eine verbotene Liebesgeschichte.

Neben den gezeigten Filmen bietet das «Luststreifen»-Festival ein breites Programm für Neugierige und Weltoffene. Wir stellen Ihnen vier verrückte, aussergewöhnliche Angebote vor.

Porno-Wettbewerb

Im Rahmen des Wettbewerbs «Sex! Sex! Sex!» wird der beste pornografische Kurzfilm gekürt. Im Finale stehen sieben Filme aus der ganzen Welt, welche am Freitag und Samstag im Neuen Kino gezeigt werden. Anschliessend findet ein Gespräch mit den Filmschaffenden statt.

Aus der Schweiz stammt der sechsminütige Film «abcde Flash», welcher sich mit den vier Phasen des Menstruationszyklus befasst: «Indem Flash jede Phase als das akzeptiert, was sie ist, hat sie diese nie endende Erfahrung von Höhen und Tiefen in eine äusserst zuverlässige Routine verwandelt: einen Zyklus, von dem sie weiss, dass sie sich wie ein Uhrwerk darauf verlassen kann.»

Rollenspiel um Konsens

Am Samstag leiten Mitarbeiterinnen des ersten queer-feministischen Sexshops der Schweiz «Untamed.love» einen Workshop rund ums Thema Konsens. In einem ersten Teil verraten sie, was Konsens (Einverständnis) in einem sexuellen Kontext bedeutet und wie man ihn herstellt. Wie man also sicherstellt, dass das Gegenüber mit allen Handlungen einverstanden ist.

Im zweiten Teil übt man in der Gruppe, Nein zu sagen und ein Nein zu akzeptieren. In verschiedenen Rollenspielen lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Grenzen zu setzen, und üben konsensuelles Geben und Empfangen.

Halsbänder basteln

Unter dem Motto «Machs dir selbst!» können Interessierte am Samstag in der Basler Padel-Halle beim Dreispitz Peitschen und Halsbänder basteln. Denn laut den Veranstalterinnen steckt selbst in einem alten Fahrradschlauch das Potenzial zum Kink-Spielzeug.

Geleitet wird der Workshop von «The Mindful Kink Project» – kurz M:NK. Dabei handelt es sich um ein queeres Kunstprojekt, welches sich mit dem Thema Kink und allem, was dazugehört, beschäftigt. Auf Instagram bezeichnen sich die Künstlerinnen als #queer #kinky #öko.

Lapdance-Workshop

Im Zuge des Luststreifen-Festivals ist das Berliner Stripppers Collective im Basler Klub Humbug zu Gast. Das selbstorganisierte, autonome, feministische Kollektiv von Stripperinnen aus Berlin fordert das Publikum mit seinen Performances dazu auf, Körper, Sexualität und Bewegung respektvoll, ohne Scham oder Stigma, als Kunst zu betrachten.

Am Festival-Samstag zeigen die beiden Mitglieder des Kollektivs Maxine und Ivy den Besucherinnen und Besuchern ihre besten Tanz-Moves. Dies tun sie zuerst in einem Lapdance-Workshop, in welchem man in Zweiergruppen den verführerischen Tanz lernen kann. Anschliessend zeigen sie an der Afterparty, was sie können. Passend zu den DJ-Sets führen sie Pole-Shows vor.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.