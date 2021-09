«Radical Gaming» im HEK – Sex, Gender – und was daraus geworden ist Das Haus der elektronischen Künste hinterfragt die Konventionen des Computerspiels. In der Ausstellung «Radical Gaming» gehen Künstler an die technischen und erotischen Grenzen des Mediums. Nick Joyce

Theo Triantafyllidis, «Pastoral», Videospiel von 2019. Screenshot: © Theo Triantafyllidis und The Breeder Gallery, Athen

Die Gaming-Branche hat das Musikgeschäft längst als wichtigstes Standbein der Popkultur abgelöst. Bei der gewaltigen Innovations- und Strahlkraft, die heute von dieser Industrie ausgeht, ist es nicht verwunderlich, dass die Strukturen und Ästhetiken des Gaming von Künstlerinnen und Künstlern in der ganzen Welt genutzt, hinterfragt und unterwandert werden.

Diesem Trend ist die Gruppenausstellung «Radical Gaming – Immersion, Simulation, Subversion» gewidmet, die bis zum 14. November im Haus der elektronischen Künste (HEK) zu sehen ist. Am Freilagerplatz in Münchenstein gibt es anders als bei kommerziell erhältlichen Spielen aber nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Und das ist gut so.