Diagnose Vaginismus – Sex als Tortur: «Als ob jemand ein Messer in mich rammen würde» Bei manchen Frauen verkrampft sich der Beckenboden so stark, dass kein Geschlechtsverkehr möglich ist. Das Leiden ist häufiger, als man denken könnte. Tina Huber

Fühlte sich minderwertig, «weil ich das vermeintlich Natürlichste der Welt nicht hinkriegte»: Nora B. Foto: Dominique Meienberg

Mit 13 oder 14 Jahren stellte Nora B. fest, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Sie war mit einer Freundin in den Sommerferien und wollte im Meer baden. Mit Tampon, weil sie ihre Tage hatte. Es ging nicht, sie spürte höllische Schmerzen beim Einführen. Eine Erklärung hatte sie nicht, war auch nicht so wichtig. Fortan benutzte Nora B. eben Binden statt Tampons und gewöhnte sich später in der Lehre an, eine Ausrede parat zu haben, wenn sie beim Schwimmunterricht am Beckenrand sass.