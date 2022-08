Basler Floss-Festival 2022 – Seven überzeugt auf Englisch deutlich mehr als auf Deutsch Gespannt durfte man sein auf den Auftritt von Seven, der im Vorfeld wegen seines Sprach- und Stilwechsels einiges an Kritik einstecken musste. Dorothea Gängel

Seven ganz in alter Form auf dem Floss im Rhein. Foto: Nicole Pont

Kaum etwas hat die Schweizer Musikszene in diesem Jahr so bewegt wie die Nachricht, dass Seven jetzt auf Deutsch singt. Jan Dettwyler, der sich unter seinem Künstlernamen als Soul- und Funksänger einen ausgezeichneten Ruf, auch über die Landesgrenzen hinaus, gemacht hat, musste sich nach der Veröffentlichung seines ersten rein deutschsprachigen Albums einige harsche Kritikerstimmen anhören. Da half auch der Titel seines neuen Albums «Ich bin mir sicher», mit dem sich Seven vorausschauend bereits in eine Art Verteidigungsposition begab, wenig.

Live ist Seven ein Qualitätssiegel für jede Konzertreihe. Der Sänger hat im Laufe seiner 20-jährigen Karriere eine riesige Fangemeinde hinter sich geschart. Das wissen auch Veranstalter Tino Krattiger und sein Programmchef Gaetano Florio, die dieses Jahr stärker denn je auf Schweizer Grössen setzen. Die Menschenmenge, die sich am Dienstagabend vor dem Floss im Rhein versammelte, gibt ihnen recht.

Das Floss vor herrlicher Kulisse. Foto: Nicole Pont

Als wolle er von Anfang an klarstellen, dass er nach wie vor der Alte ist, startet Seven überraschenderweise englisch mit «City of Gold». Fast ein wenig demütig trägt er den funkigen Opener auf dem Rand des Flosses sitzend vor. Mit «Brandneu», einem Stück aus dem vorletzten Album, auf dem er erstmals einige deutschsprachige Songs veröffentlichte, geht es weiter. Seven ist in seinem Element. Obwohl der 43-jährige Familienvater mit seiner kurzen Hose und – seinem Markenzeichen – den weissen Tennissocken, die er immer wieder hochzieht, etwas von einem Schuljungen hat, weiss er genau, wie er sein Publikum begeistern kann.

«Unser kleines Wunder» macht dann deutlich, worauf die Kritikerstimmen abzielen. Der Song reiht sich ein in das ausgetretene Feld des Deutsch-Pops, wo sich Interpreten wie Marc Forster, Xavier Naidoo und Max Giesinger die Hand reichen. Es ist nicht nur der Stilwechsel, der irritiert. Seven legt deutschsprachig auch offen, dass er ein wesentlich besserer Sänger als Texter ist. Die Inhalte wirken verkopft und nehmen dem Konzert für einen kurzen Moment den Schwung.

Weiter geht es zum Glück wieder auf Englisch: «On & On» – und Seven ist wieder er selbst: Funkig, ausdrucksstark und charmant flippt er über die Bühne und nimmt das Publikum mit. Seine hochkarätige 7-köpfige Band mit der grossartigen ehemaligen Prince-Keyboarderin Rose Ann Dimalanta unterstützt ihn dabei mit voller Kraft. Wer bis jetzt noch nicht mitwippt, der tut das spätestens bei «Lisa», einem der Ohrwürmer aus dem grossen Repertoire des Sängers.

Seven ist ein begnadeter Livemusiker, der mit grossem Spass bei der Arbeit ist. Und er scheint zu wissen, dass er womöglich viele seiner Anhänger mit seinem Stilwechsel vor den Kopf gestossen hat. Zumindest streut er an dem Abend auf dem Floss die Songs seines neuen Albums nur vereinzelt in seine Show ein. Das absolute Highlight des Abends ist «Amerika». Der Song, der im Original von Adrian Stern stammt, gehört seit der Sendung «Sing meinen Song» auch zu Seven. Kaum einer im Publikum, der hier nicht laut mitsingt.

Mit «Asche im Wind» verabschiedet sich Seven. Er tut gut daran, seine neuen Songs mit der gewohnten Seven-Welt in Einklang zu bringen. Seine treue Fangemeinde am Rheinufer hinterlässt Seven an diesem Abend jedenfalls glücklich.

