Der FC Lugano - die Überraschung der Saison

Doch auch die Luganesi können auf einen starken Saisonstart zurückblicken. Genau wie YB mussten die Tessiner erst ein einziges Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz (0:1 gegen den FC Zürich) und liegen nach Verlustpunkten in der Tabelle sogar auf Rang 2. Der Lugano FC kann bisher also getrost als positive Überraschung der Saison bezeichnet werden.

Ein ganz kleines Bisschen gerieten die Luganesi allerdings ins Stocken in den vergangenen Tagen. In den letzten beiden Spielen gegen Zürich (0:1) und St. Gallen (0:0) kassierten sie nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern blieben auch zweimal in Folge ohne Treffer. Will der FC Lugano gegen YB heute zum Angriff blasen, muss in der Offensive also eine Reaktion erfolgen.