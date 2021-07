Chiudinelli: So weiterspielen!

Marco Chiudinelli: «Das Break gegen Roger kam aus dem Nichts. Drei schlechte Vorhandbälle in einem Game, das gibt es selten bei ihm. Auch der Service liess ihn in diesem Game im Stich. Roger ist der bessere Spieler. Abgesehen von diesen zwei Minuten im Servicegame bei 5:4 hat er Sonego gut im Griff. Er muss so weiterspielen und weiter gut aufschlagen. Ich sehe momentan nicht, wie Sonego Roger schlagen kann. Der erste Satz müsste eigentlich vorbei sein. Schade, ist er es nicht.»