Liveticker: FCB – Luzern – Setzt der FCB seine Siegesserie fort?

Der Unaufhaltsame

Aufseiten der Basler wird wohl wieder Angreifer Arthur Cabral im Zentrum stehen. Denn erneut werden die Tore des Brasilianers, der in den vergangenen Wochen heiss und heisser lief, gefragt sein. In den letzten 16 Einsätzen hat Cabral für den FCB 20 Tore erzielt – das sorgt auch im Ausland für Aufsehen. Der 23-Jährige ist in den grössten europäischen Ligen ein begehrter Mann. Und nun wurde er auch erstmals für die brasilianische Nationalmannschaft aufgeboten, wenn die «Seleçao» im Rahmen der WM-Qualifikation in den kommenden Tagen auf Venezuela, Kolumbien und Uruguay trifft.