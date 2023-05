Die Frage nach dem Spiel – Setzt der FC Basel die falschen Prioritäten? Mit zahlreichen Wechseln und einer mangelnden Einstellung verlieren die Basler 1:6 gegen St. Gallen. Ist der Fokus des FCB auf den falschen Wettbewerb gerichtet? Tilman Pauls

Jubel in der Conference League statt Jubel in der Super League. Setzt der FC Basel die richtigen Prioritäten? Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Fabian Frei sagt nach dem Spiel: «Unsere Leistung heute hat sehr viel mit den Spielen am letzten und am nächsten Donnerstag gegen Florenz zu tun. Denn wenn diese Spiele nicht wären, hätte bestimmt eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden.» Und damit sagt der Basler Captain irgendwie auch, dass das Halbfinal-Rückspiel für den FCB etwas wichtiger ist als eine möglichst kompetitive Mannschaft in der Super League.

So steigt die Gefahr, dass die Basler am Ende der Saison mit leeren Händen dastehen. Wenn sie nämlich die Conference League nicht gewinnen und in der Liga die europäischen Plätze verpassen. Dann wäre die nächste Saison eine ohne Spiele im Europacup und damit ohne lukrative Uefa-Prämien. Etwas, das den Club in seiner aktuellen Ausrichtung schwer treffen könnte.

Damit will sich der Basler Captain nach dem 1:6 gegen den FC St. Gallen nicht beschäftigen. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, ob der FCB in der entscheidenden Phase der Saison die falschen Prioritäten setzt.

Setzt der FCB in dieser Phase der Saison die falschen Prioritäten? Ja. So schön ein möglicher Finaleinzug in der Conference League wäre, die Meisterschaft ist wichtiger. Das hat doch damit nichts zu tun. Auch in St. Gallen standen genügend gute Spieler auf dem Rasen, um die Partie zu gewinnen. Nein, man hat am Donnerstag im Rückspiel gegen Florenz die historische Chance auf einen Finaleinzug. Dem muss man alles unterordnen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.