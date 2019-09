Setzen Sie Ihr Bett in Szene

Von Marianne Kohler (publiziert am Mon, 02 Sep 2019 03:00:20 +0000)

1 — Klassik mit Headboard und Symmetrie

Man schläft nicht mehr auf dem Futon oder im tiefen schlichten Holzbett. Die Boxspringbetten haben den den Markt und auch die Herzen der Konsumenten erobert. Sie sind so was wie Luxuskarossen, auch wenn man sie mittlerweile zu durchaus erschwinglichen Preisen findet. Sie erinnern an früher, vermitteln das Gefühl von Ruhe, Komfort und werden mit viel mehr Stil und Sorgfalt ausstaffiert. Klar möchte man diese tollen Stücke auch gebührend in Szene setzen – und da helfen einige gute und einfache Ideen. Am naheliegendsten ist ein soganntes Headboard, ein Kopfteil, das dem Bett Rückgrat bietet. Man kann es ganz losgelöst vom Bett kaufen, herstellen lassen oder selbermachen. Man muss es nicht zwingend ans Bett befestigen, sondern kann es auch an die Wand montieren. Es hilft zudem die Wand zu schützen und macht es möglich, dass man Kissen hochstellen kann. Wählen Sie einen edlen Bezugsstoff für das Headboard, der zur Wandfarbe oder zur Tapete passt. Geben Sie Ihrem Bett noch mehr Status mit einem klassischen symmetrischen Styling. Hier sind es zwei elegante Nachttischchen, zwei hübsche Tischleuchten und zwei hohe, schmale Spiegel. (Bild über: Katie Considers)