Sweet Home: Freundliche Wohnideen – Setzen Sie Farbe mal anders ein Wenn Licht und Wärme knapp werden, sollten wir umso mehr Farbe ins Haus bringen. Hier finden Sie zehn Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Freundliche Tischrunde

Eine gemütliche Ecke voller sonnigen Farben. Möbel und Foto: HK Living

Wählen Sie einen farbigen Tisch und alles darauf sieht frischer und freundlich aus. Natürlich inspiriert ein solch feurig oranger Tisch, wie dieser hier von HK Living, auch zu einem frischen Umfeld. Und die Farbe Lila passt besonders gut, denn Lila und Orange sind so was wie ein Liebespaar. Gefunden haben sich die beiden Farben in den Seventies. Da war die Welt auch nicht gerade voller Freude und Harmonie, doch man begegnete ihr mit Flower Power, Pop und Farbenpracht. Kein Wunder, schauen wir schon seit einer Weile stilmässig wieder gerne zurück in diese Dekade.

2 — Klassik neu interpretiert

So persönlich können Designmöbel rüberkommen. Foto über: Minmote

Wenn Sie sich bereits für einen klassischen Holztisch entschieden haben, können Sie dafür bei den Stühlen Farbe bekennen. Die typischen Eames-Klassiker, die hierzulande alle so lieben, gibt es auch in Quietschgelb und Rosa. Diese Farben vertreiben den Ernst des Lebens. Dass Design, Farbe und ein Augenzwinkern ganz wunderbar zusammenfinden können, zeigt diese charmante Wohnung: Ein sonniges Rosa an den Wänden, farbige Bilder, gemusterte Teppiche und kokette Akzente gesellen sich zu edlen Designklassikern.

3 — Grafik auf dem Tisch

Tisch mit grafischer Bemalung aus einer Ausstellung der Kollektion Socialite Family . Foto: MKN

Geschirr oder eine Tischdecke sind wahrscheinlich das Erste, auf das man zugreift, wenn man mehr Farbe auf dem Tisch möchte. Dieser Tisch, den ich einmal in Mailand an den Fuori Salone entdeckt habe, zeigt aber, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, nämlich die grafische Bemalung. Klar wurde dies in diesem Fall so gestaltet, damit die Objekte und der Stil der Kollektion chic zur Geltung kommen. Aber die Idee ist eine Überlegung wert. Vor allem wenn man vielleicht einen alten oder nicht mehr so attraktiven Tisch hat und diesem einen neuen Look verpassen möchte.

4 — Farbiges Gesamtkunstwerk

Hier vereint sich Buntheit mit Eleganz. Foto über: Inside Closet

Im grösseren Rahmen hat dieses Prinzip die Designerin von Good Moods in ihrem Zuhause umgesetzt. Sie verband Farbpartien an den Wänden mit der Einrichtung und hat dabei auch Einbaumöbel, Türen, Rahmen und Leisten mit einbezogen. Natürlich gibt es auch viele farbige Möbel, aber nicht nur. Mit Teppichen und Textilien wurde alles vervollständigt und das Resultat sieht trotz vieler Elemente entspannt und elegant aus.

5 — Ganz schön gemütlich

In diesem Schlafzimmer scheint die Sonne immer zu scheinen. Foto über: Sandberg Wallpaper

Nicht nur mit Wandfarben kann man einen Raum aus einem langweiligen, eintönigen Stilschlaf wecken, sondern auch mit Textilien und Tapeten. Dieses frische, entspannte Schlafzimmer vereint all diese Elemente, was es zu einem kleinen Bijoux macht. Die Wände sind tapeziert mit der edlen, hellen Tapete Wilma Blue von Sandberg und wurden mit sonnengelben Leisten eingerahmt. Auch der schlichte Sisalteppich zeigt einen farbigen Rand. Das Bett ist mit einem grünen Stoff bezogen und hat ein ebensolches gewelltes Rückenteil bekommen. Eine Idee übrigens, um die nicht gerade viel Charme versprühenden beigen und grauen Boxspringbetten, die man hier auf dem Markt findet, gekonnt zu kaschieren. Als Bettüberwurf dient eine karierte Wolldecke in warmen Farben. Die Vorhänge sind wieder dezent und sind farblich ebenso frisch wie die Tapete.

6 — Im lila Himmel

Wieso nicht die Decke statt die Wände streichen? Foto: @celinehallas

Wenn man Räume in einer Wohnung farbig streicht, macht man das meist an den Wänden. Nicht so die Farbgestalterin Céline Hallas. Sie wählte für ihr Schlafzimmer eine farbige Decke und verwandelt es so zu einem besonderen, modernen Raum mit viel Persönlichkeit. Céline Hallas hat übrigens eine eigene Farbkollektion entwickelt. Es lohnt sich, ihr auf Instagram zu folgen, denn die Farbideen der Designerin und Fotografin sind neu und inspirierend.

7 — Mandarin und Himmelblau

Farbe verhilft einem kleinen Raum zu Grösse. Foto über: @prosenkilde

Wie man kleine Räume grandioser einrichtet, habe ich erst gerade hier geschrieben. Farbe ist natürlich ein gutes Mittel gegen Enge und die damit verbundene Muffigkeit. Die Influencerin und Modefrau Pernille Rosenkilde hat mit Mandarin und Himmelblau ein klitzekleines Schlafzimmer frisch und grossartig gestaltet. Wenn man sich entscheidet, einen kleinen Raum farbig zu streichen, lohnt es sich, ihm einen Rundumanstrich zu geben. Das hat Pernille mit einem sanften, hellen Himmelblau umgesetzt. Zudem hat sie den Raum mit einem grossen Bett gefüllt und dafür das Licht an der Wand angebracht. Das Bett hat gleich noch ein grosses Kopfteil in einem warmen Mandarinton bekommen. Den gleichen Ton hat sie für die Vorhänge gewählt und diese ganz oben an die Wand montiert, damit sie ja nicht kleinlich wirken.

8 — Gönnen Sie Beige eine farbige Begleitung

Beige als Grundton wird mit farbigen Elementen geweckt. Möbel, Accessoires und Foto: Broste Copenhagen

So ähnlich wie beim Esszimmertipp von Beispiel 2, wo ein Holztisch farbige Stühle bekommt, wurde hier ein beiges Sofa mit farbigen Begleitern aufgeweckt. Dies sind nicht nur Kissen und Decken, sondern auch ein leuchtend blauer Sessel und ein bunter Teppich. Zudem ist die Leuchte rot und ein farbiges Bild bricht die neutralen Wände.

9 — Modefarbe zum Sitzen

Formschöne runde Polstermöbel in leuchtendem Grasgrün. Möbel und Foto: Normann Copenhagen

Kürzlich habe ich hier in Zürich im Tram eine über achtzigjährige Dame gesehen, die von Kopf bis Fuss in pink gekleidet war. Ihr Look war sehr chic und modern, nicht von der lustigen kunterbunten Art, bei der man noch die Haare flammendrot mit Henna färbt und sich überschminkt. «Meine» Dame trug ihre Haare natürlich grau, halblang mit gutem Haarschnitt und war praktisch ungeschminkt. Sie trug Hosen, weisse Turnschuhe, Shirt und Pulli. Als ich ihr ein Kompliment machte, meinte sie, dass sie gerade viel mehr hübschere Sachen in starken Farben findet, sie jetzt im Alter Freude daran habe und man sie so als Fussgängerin im Verkehr erst noch besser sehe. Diese starken Modefarben findet man auch im Interiorbereich häufiger. Und wenn man sie mit Stil und Geschmack einsetzt, sehen sie genau so stark und chic aus wie der pinkfarbene Look der charmanten alten Dame.

10 — So selbstverständlich farbig

Ein Arbeitszimmer, bunt und elegant. Interiordesign und Foto: RP Miller Design

Beim Wohnen sehen Totallooks nie besonders gut aus. Farben, auch starke Töne, wirken am schönsten und natürlichsten, wenn man sie untermischt und auch Stile mischt. So ist diese Arbeitsecke mit grünen Regalen und roten Vorhängen, verschiedenen Teppichen und neuen sowie antiken Möbeln auf eine ganz selbstverständliche Art bunt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

