Rotblaue Frauen verlieren – Servette jubelt, FCB scheitert Die Frauen des FC Basel verpassen den Einzug in den Playoff-Final. Sie unterliegen Servette nach grossem Kampf im Penaltyschiessen. Dominic Willimann

Die Genfer Torhüterin Ines Teixeira Pereira verwertet den entscheidenden Elfmeter und lässt ihr Team jubeln. Beim FCB hingegen ist die Enttäuschung gross. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Die Ausgangslage ist vielversprechend. Ja, sie ist sogar gut. 2:0 legt der FC Basel im Hinspiel des NLA-Playoff-Finals gegen Servette vor. Es ist nicht irgendein Sieg in der Brüglinger Ebene mit zwei Toren Unterschied. Es ist ein souveräner Zu-Null-Erfolg über den Qualifikationssieger und Titelverteidiger aus der Romandie.

Bevor die FCB-Frauen am Samstag zum Rückspiel an den Genfersee reisen, rechnen sie sich gute Chancen aus, ins Endspiel einzuziehen. Aber sie wissen auch, dass die Servettiens alles in die Waagschale werfen werden, um die Sensation zu verhindern. Ein Endspiel ohne die favorisierten Genferinnen käme in der höchsten Schweizer Frauenliga einer grossen Überraschung gleich.

Im Stade de la Fontenette in Carouge, wo die Männer des FC Basel 1994 aufgestiegen und 2021 überraschend im Cup ausgeschieden sind, geben die Gastgeberinnen von Beginn an den Takt vor. Und ihnen gelingt das, was das Team von FCB-Trainerin Danique Stein unbedingt verhindern wollte: die frühe Führung. 24 Minuten sind gespielt, da Alyssa Lagona den Ball aus 25 Metern unhaltbar unter die Querlatte setzt.

Nun ist diese Partie richtig lanciert und der Gast weiss, dass er wohl auf einen Torerfolg angewiesen ist, um nach dem Playoff-Viertelfinal auch den -Halbfinal für sich entscheiden zu können. Oder: Dass er dieses 0:1 bis zum Schluss verteidigen muss, um am Ende jubeln zu dürfen.

Verabschiedet sich mit einer Niederlage als FCB-Trainerin: Danique Stein. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Der Plan von Steins Equipe geht bis zur 87. Minute auf. Dann kommt die Heimelf zu einem Eckball, und die 35-jährige Amandine Soulard trifft zum 2:0. Den Genferinnen gelingt die Wende, es ist da Tor zur Verlängerung. Diese 30 Minuten sind vor allem eines: Geprägt von Kampf und Nervosität, sodass das Elfmeterschiessen über den Einzug in das Spiel der letzten Zwei entscheiden muss.

Schliesslich ist es die Genfer Torhüterin Ines Teixeira Pereira, die den letzten Strafstoss über die Linie bugsiert. Zuvor haben Teamkollegin Daïna Bourma und die Baslerinnen Jana Kaiser und Julia Matuschewski vom Punkt aus verschossen. Genf jubelt, Basel scheitert.

Viel hat nicht gefehlt, und die rotblauen Frauen hätten am Pfingstmontag in Lausanne den Final gegen den FC Zürich bestreiten dürfen. Dennoch können die Baslerinnen auf das Gezeigte stolz sein, haben sie dem Dominatoren der letzten zwei Spielzeiten über weite Strecken der 210 Minuten Paroli bieten können. Was folgt, ist nun eine kurze Pause, bevor die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff genommen wird: Mit einem neuen Trainer und einem Umbruch im Kader.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

