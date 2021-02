Bazookas, Helme und Gewehre – Serbischer Künstler baut aus Waffen Instrumente Der Bildhauer Nikola Macura verwandelt weggeworfenen Militärschrott in Cellos, Gitarren und Geigen. Mit diesem schöpferischen Akt will er auch bei Kriegsveteranen etwas auslösen.

Macht aus Alt Neu: Der serbische Künstler Nikola Macura. Video: Tamedia Video

Jede Woche wandert der serbische Bildhauer Nikola Macura auf der Suche nach Klängen durch einen chaotischen Militärschrottplatz. Er durchsucht weggeworfene Gewehre, Helme und Wurfgeschosse. Macura klopft und schlägt mit den Fingerknöcheln auf die ausrangierten Waffen, um Stücke zu finden, die er in sein Studio zurückbringen und in Musikinstrumente verwandeln kann.

Der 42-jährige Serbe versucht, diese einstigen Instrumente der Zerstörung in «Gefässe der Schöpfung» umzuwandeln – dies in einer Region, die noch immer Narben aus den Kriegen der 90er-Jahre trägt. «Waffen sind überall um uns herum. Wir sind so von Zerstörung umgeben, dass wir es nicht mehr bemerken», sagt Macura, Assistenzprofessor an der Akademie der Künste in Novi Sad, im Norden Serbiens.

Mit einer Bazooka ein Cello gebaut

Zu Macuras Kreationen gehören ein Cello, dass er aus einer Bazooka und einem Kanister zusammengebaut hat, oder eine Gitarre, die aus einem M70-Gewehr und einem Armeehelm besteht. Aus einem Sturmgewehrmagazin und einem Erste-Hilfe-Kasten hat er eine Geige geschaffen.

Auf der Suche nach Klängen: Der serbische Bildhauer Nikola Macura durchsucht einen Militärschrottplatz nach brauchbarem Material. Bild: Andrej Isakovic (AFP)

An Material mangelt es nicht. Seit den Kriegen sind Depots, die alte Armeeausrüstung für ein paar Cent verkaufen, im ganzen Land zu einem alltäglichen Anblick geworden. Diese Friedhöfe sind überfüllt mit unscharfen Kanonen, Bomben und Gasmasken sowie Kampffahrzeugen, Radargeräten und sogar riesigen Teilen von Kampfflugzeugen.

Musizierende Kriegsveteranen

Das Ziel des 42-Jährigen: Er will ein komplettes Orchester schaffen, das durch die Region reist und spielt. Auch Kriegsveteranen sollen mit musizieren. «Ich möchte den Menschen, die auf eine oder andere Weise am Krieg teilgenommen haben, die Möglichkeit bieten, die Waffen, mit denen sie Krieg geführt haben, stattdessen für Musik zu nutzen», sagt der serbische Künstler.

Dafür hat er bereits den Veteranen Srdjan Sarovic gefunden, der gerne auf der Gitarre aus Gewehr und Helm jammt. «Aus einer sensorischen Perspektive verschwindet es als Gewehr und wird einfach zu einem Musikinstrument», sagt Sarovic zu AFP. «Wenn ich es in den Händen halte und spiele, geht es mir nur noch darum, wie ich mich auf das Instrument ausrichte und Musik erzeuge.»

Spielt auf einer Gitarre aus einem Gewehr und einem Helm: Kriegsveteran Srdjan Sarovic. Bild: Andrej Isakovic (AFP)

Macuras nächstes Projekt besteht darin, einen Armeepanzer in ein Schlaginstrument für fünf Musiker zu verwandeln, das er dann rosa malen möchte. «Aus einem Panzer ein Instrument machen? Es ist das gleiche wie aus einem Gewehr ein Instrument zu machen. Unmöglich», sagt der Künstler lachend.

