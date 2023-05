Basler Schulbehörde informiert – Von 761 Personen sind sensible Daten im Darknet gelandet Das Erziehungsdepartement hat die kürzlich gestohlenen und ins Internet gestellten Daten analysiert. Mindestens 1000 Personen sind direkt oder indirekt vom Leck betroffen. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Hackerangriffe mit Ransomware häufen sich in den letzten Jahren. Immer mehr Schweizer Institutionen, Gemeinden und Firmen sind Erpressungs­versuchen ausgesetzt. Foto: Archiv Tamedia (Symbolbild)

Nach dem Datenklau beim Basler Erziehungsdepartement (ED) und der Publikation sensibler Daten im Darknet ziehen die Behörden eine erste Bilanz. 761 Personen seien nach aktuellem Stand des Wissens direkt vom Datenleck betroffen, lässt das ED am Donnerstag wissen.

Darunter befänden sich Lehr- und Fachpersonen, Lernende, Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende der Verwaltung. «Von ihnen hat die Gruppe von Cyberkriminellen Dateien mit potenziell sensiblem persönlichem Inhalt gestohlen und publiziert.» Vom Datendiebstahl und der Publikation der Daten sind rund 3 Prozent der insgesamt etwa 30’000 Nutzerinnen und Nutzer der Edubs-Plattform direkt betroffen. Von weiteren 372 Personen wurden laut ED lediglich unpersönliche Standarddateien publiziert.

«Inhaltlich wurden Dateien aus Datenschutzgründen nicht geprüft.» Erziehungsdepartement Basel-Stadt

Die Abteilung Digitalisierung und Informatik des Erziehungsdepartements habe die ihm bekannten direkt betroffenen Personen benachrichtigt. In einem ersten Schritt könnten direkt Betroffene anhand einer Liste selber überprüfen, welche ihrer Dateien publiziert worden sind.

Die Abteilung habe ausschliesslich Datenverzeichnisse analysiert. Diese geben Aufschluss über die Besitzerinnen und Besitzer der Daten und über Dateinamen, aber nicht über den Inhalt der einzelnen Dateien. «Inhaltlich wurden Dateien aus Datenschutzgründen nicht geprüft», so das ED.

Analyse geht weiter

Die Dateien können Angaben zu Drittpersonen enthalten. «Drittpersonen sind indirekt Betroffene. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn eine Adressliste einer Schulklasse im Darknet publiziert worden ist», erklärt das Erziehungsdepartement dazu. In diesem Fall sei die direkt betroffene Lehrperson identifiziert, die diese Adressliste abgespeichert habe. Die Adressliste selber werde inhaltlich nicht überprüft. In diesem Beispiel könnten also die Namen der indirekt betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht identifiziert werden.

Indirekt betroffene Personen können demnach nur mit der Hilfe von direkt Betroffenen gefunden werden, stellt das ED klar: «Im Beispiel von oben kann nur die Lehrperson wissen, welche Schülerinnen und Schüler auf der Adressliste stehen, die im Darknet publiziert worden ist.»

Zwei Optionen

Direkt Betroffenen werden nun zwei Optionen aufgezeigt: Sie können entweder die Analyse ihrer Daten selber vornehmen und indirekt Betroffene selber benachrichtigen – oder aber sie vertrauen diese Aufgabe dem Erziehungsdepartement an. «In jedem Fall steht die Abteilung Digitalisierung und Informatik des Erziehungsdepartements mit ihrer Unterstützung zur Verfügung», versichern die Behörden.

Die über 30’000 aktiven Nutzerinnen und Nutzer von Edubs haben weiter die Möglichkeit, mit einer Mail einen Selbstcheck zu machen: Nutzerinnen und Nutzer schicken eine Mail an check@digit.education. Sie erhalten dann eine automatische Antwort, die ihnen angibt, ob sie vom Datendiebstahl und der Publikation der Daten direkt betroffen sind oder nicht.

Die letzte Woche in Betrieb genommene Hotline (061 267 13 13, it.sicherheit@edubs.ch) bleibe in Betrieb.



Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.