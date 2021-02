Trotz 5-Personen-Regel – Senioren lernen im Präsenzunterricht Spanisch – trotz faktischem Verbot Eine Volkshochschule im Aargau weigert sich lange, Kurse auf Fernunterricht umzustellen. Eine Teilnehmerin, die online mitmachen wollte, wird ausgeschlossen. Thomas Knellwolf

Seniorinnen und Senioren sollten eine Fremdsprache im heutigen Corona-Regime nicht mehr im Präsenzunterricht erlernen (Symbolfoto). Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit Mitte Januar gilt in der Schweiz wegen der Pandemie die 5-Personen-Regel. Eltern mit drei Kindern dürfen seither – sofern alle zu Hause sind – keinen Besuch mehr empfangen. Draussen können solche Familien legal niemanden mehr treffen. Ein harter Einschnitt für viele.

Kantonsärztin schritt ein

Seltsam mutete es vor diesem Hintergrund an, wenn sich gleichzeitig sieben, acht, neun Erwachsene, einige davon in der zweiten Lebenshälfte, zu Hobbykursen treffen. Wie in der Volkshochschule Oberes Freiamt. Dort haben weiterhin Sprachklassen vor Ort stattgefunden – bis die Behörden kürzlich einschritten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten auf die Zusicherung der Aargauer Volkshochschul-Betreiber vertraut, es gäbe für den Präsenzunterricht eine Ausnahmeregelung.

Doch diese Ausnahmeregelung gab es so nicht. Deshalb hat der Dienst von Kantonsärztin Yvonne Hummel dem unzulässigen Präsenzunterricht nun ein Ende gesetzt. Dies bestätigt Michel Hassler, Sprecher des Aargauer Gesundheitsdepartements.

Seit drei Monaten unzulässig

Rund drei Monate lang hat sich die Volkshochschule im Osten des Aargaus über Covid-19-Schutzbestimmungen hinweggesetzt. Bereits Ende Oktober hatte der Bund den Präsenzunterricht an Hochschulen verboten. Weil damals die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellten, untersagte er unter anderem auch den Unterricht vor Ort für Erwachsene im Freizeitbereich.

Ausnahmen gibt es – aber sie gelten nicht für Seniorinnen und Senioren, die für die Ferien ihre Sprachkenntnisse auffrischen wollen, sondern beispielsweise für Asylbewerber, die von Grund auf Deutsch oder Französisch lernen sollten und über keinen Computer verfügen.

Für Asylbewerber gedacht, nicht für Rentner

In den Erläuterungen zur Covid-19-Verordnung ist bei den Voraussetzungen für Präsenzunterricht für Erwachsene ausdrücklich «von fehlenden Grundkompetenzen» die Rede. Aufgezählt werden abschliessend «fehlende Kenntnisse einer Landessprache, fehlende digitale Kompetenzen oder fehlender Zugang zu einem internetfähigen Gerät». Und es wird auf das Ausländer- und Integrationsgesetz verwiesen.

Die Ausnahmeregelung zielt also beispielsweise auf geflüchtete Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen ab, die in Heimen wohnen. Und sicher nicht auf Rentnerinnen und Rentner, die wie in Muri beispielsweise zur Spanisch-Konversation auf Fortgeschrittenen-Niveau zusammenkommen.

«Die Kantone können kontrollieren, auch wenn damit nicht zu rechnen ist.» Pius Knüsel, Verband der Schweizerischen Volkshochschulen

Der Verband der Schweizerischen Volkshochschulen legte die Bestimmungen aber grosszügig und, wie sich nun endgültig herausstellt, falsch aus. Er hatte die über 70 Volkshochschulen in einem Rundschreiben Ende Oktober wissen lassen:

Es sind weiterhin alle Anfänger-Sprachkurse im Präsenzunterricht möglich. Also nicht nur solche in der jeweiligen Landessprache.

Auch alle weiteren Kurse sind nach wie vor vor Ort möglich. Alle, «die keinen Zugang zum Internet haben oder denen die Kompetenzen oder die Infrastruktur dafür fehlen, dürfen weiterhin im Präsenzmodus unterrichtet werden».

Verbandsvorstandsmitglied Pius Knüsel sagt, man habe sich mit den Bundesbehörden abgesprochen.

Er schrieb an die Volkshochschulen: «Die Umsetzung dieses Spielraums ist euch überlassen.» Es gäbe keine Bewilligungspflicht. «Die Kantone können kontrollieren, auch wenn damit nicht zu rechnen ist.» Knüsel empfahl aber, sich kurz bei den Behörden zu melden.

Zürich macht konsequent Onlineunterricht

Viele Volkshochschulen sagten bereits Ende Oktober, im November oder spätestens im Dezember, als die Schutzmassnahmen erneut verschärft wurden, alle ihre Präsenzveranstaltungen ab. So auch die Zürcher Volkshochschule, bei der Knüsel Direktor ist. An den meisten Orten ging man zum Onlineunterricht über, was sich als problemlos oder zumindest leichter als erwartet herausstellte.

Vielerorts hatten Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer dies verlangt. An der Volkshochschule Oberes Freiamt fanden solche Stimmen aber kein Gehör – sogar noch, als vor drei Wochen schweizweit für alle Bereiche die 5-Personen-Regel eingeführt wurde. Eine Teilnehmerin, die in Muri weiterhin auf Onlineunterricht drängte, wurde sogar von einem Spanisch-Fortgeschrittenenkurs ausgeschlossen.

Die Veranstalter behaupteten nach wie vor, es gäbe für solche Kurse eine «Ausnahmeregelung». Die Aargauer Gesundheitsdirektion schreibt, diese habe es nie gegeben.

Die Volkshochschule Oberes Freiamt stellt nun mit rund drei Monaten Verspätung auch auf Onlineunterricht um. «Es ist wirklich sehr einfach», wirbt sie, «und geht ganz schnell.» Die ausgeschlossene Teilnehmerin profitiert davon nicht mehr.