Der BaZ-Weihnachts-Wettbewerb – Senden Sie uns Ihr originellstes Bild! Ob Balkon, Vorgarten oder Fassade: Wir sind auf der Suche nach der ausgefallensten Weihnachtsbeleuchtung in der Region Basel. Andrea Schuhmacher

Ein Beispiel einer besonders extravaganten Dekoration aus Röschenz vom Dezember 2020. Foto: Lucia Hunziker

Die Basler Zeitung will es wissen: Wo ist die originellste Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr zu finden? Wer hat sich die grösste Mühe gegeben Haus, Hof, Balkon oder Vorgarten so ausgefallen zu schmücken, dass Passantinnen und Passanten einfach stehen bleiben müssen, um davon ein Foto zu machen? Bis zum 24. Dezember können Sie ein Bild von Ihrer Dekoration machen und auf baz.ch hochladen, danach entscheidet die BaZ-Community im Online-Voting, welches davon gewinnt. Wir wünschen Ihnen viel Glück und vor allem: Frohe Festtage.

