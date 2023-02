Die Herrenfasnacht beginnt

In weiten Teilen des Baselbiets beginnt heute die Fasnachtszeit. Der Schmutzige Donnerstag markiert den Anfang der Herrenfasnacht. In Reinach, Allschwil, Laufen, Aesch, Therwil und vielen weiteren Gemeinden finden an diesem Wochenende die traditionellen Umzüge statt.

Ein Waggis wirft Spreu an der Schwellheimer Fasnacht im Jahr 2022. Foto: Dominik Plüss

Im Folgenden bieten wir Ihnen eine Übersicht über alle kleinen und grossen Anlässe in den Gemeinden an diesem Donnerstag:

Allschwil

18.00 Uhr – Fasnachtsfeuer auf der Läubern, Fasnachtsauftakt in der Remise, im Mühlibachstenzer-Chäller und in den Beizen.

Bärschwil

05.00 Uhr – Chesslete ab Haltestelle Hölzlirank, dann Mehlsuppe/Zmorge im Schulhaus.

14.00 Uhr – Kinderfasnachtsumzug mit anschliessendem Maskentreiben in der Mehrzweckhalle

Blauen

05.00 Uhr – Morgestreich ab Restaurant Kreuz

06.00 Uhr – Mehlsuppe bei der Mehrzweckanlage

14.00 Uhr – Umzug ab «Kreuz». Ausklang im Foyer der Mehrzweckanlage

Breitenbach

05.00 Uhr – Chesslete auf dem Dorfplatz vor der Kirche

13.30 Uhr – Kinderfasnacht im Pfarreisaal

19.00 Uhr – Guggen-Gala auf dem Dorfplatz

Brislach

05.00 Uhr – Chesslete

14.00 Uhr – Kinderfasnacht im Dorf

Büsserach

14.00 Uhr – Kinderumzug

Dornach

05.00 Uhr – Chesslete mit Schülern ab Schulhaus Brühl

19.00 Uhr – Guggenkonzert auf dem Nepomukplatz

Erschwil

05.00 Uhr – Chesslete ab Kreuzplatz, anschl. Mehlsuppe

14.00 Uhr – Kindermaskenball in der Mehrzweckhalle

20.00 Uhr – Maskenball in der MZH

Ettingen

14.00 Uhr – Schmutziger Donnerstag mit Schulumzug und Maskenball in Beizen

Fehren

05.00 Uhr – Chesslete ab Haltestelle Steinenbühlhöhe, anschl. Mehlsuppe und kleiner Umtrunk im Restaurant Hofer

Am Nachmittag gehen die Kinder verkleidet von Haus zu Haus

Grindel

14.00 Uhr – Kinderumzug, mit Start beim Schulhaus, anschl. Kinderfasnacht in der Turnhalle

Abendprogramm: 15 Jahre Guggemusig Stritterä Wildsäu Grindel. Mit 6 Gastguggen und DJ Ferrio’s in der Turnhalle

Hochwald

05.30 Uhr – Chesslete

14.00 Uhr – Kinderfasnachtsumzug

Hofstetten-Flüh

05.00 Uhr – Morgestreich ab altem Schulhausplatz

Kaiseraugst

19.00 Uhr – Zepterübergabe mit Apéro beim Gemeindehaus

Liesberg

06.00 Uhr – Morgestreich, anschl. Mehlsuppe

Metzerlen

05.05 Uhr – Morgesntreich ab Gemeindeverwaltung

14 Uhr – Kindermaskenball in der Turnhalle, Abends Maskenball in der Mehrzweckhalle

18.00 Uhr – Maskenball im Restaurant Jura in Mariastein

Möhlin

14.00 Uhr – Kinder- und Altwyber-Fasnacht, Schissdräckzügli ab Gemeindehaus

15.00 Uhr – Zirkulation von Guggen und Tambouren

Muttenz

14.30 Uhr – Umzug Kinderfasnacht

Therwil

14.00 Uhr – Schülerumzug Bahnhofstrasse

20.30 Uhr – Maskentreiben in den Beizen

Nuglar-St. Pantaleon

14.00 Uhr – Kinderumzug durchs Dorf

Nunningen

04.00 Uhr – Chesslete ab Dorfplatz

15.00 Uhr – Kinderumzug

19.00 Uhr – Guggenkonzert auf dem Dorfplatz

Oberwil

19.30 Uhr – Fasnachts-Ylüte beim Sprützehüsli

20.00 Uhr - Schmudo in der Wehrlinhalle mit Barbetrieb und musikalischer Unterhaltung mit DJ

Pfeffingen

18.00 Uhr – Schnitzelbankabend «Pfäffigerli»

Reinach

14.30 Uhr – Kinderumzug

16.00 Uhr – Kinderball im Zelt auf dem Gemeindehausplatz

Rheinfelden

18.00 Uhr – Wagenvernissage auf dem Zähringerplatz

20.00 Uhr – Umzug mit Frau Fasnacht zum Obertorplatz, anschl. Fasnachtseröffnung und Beizenfasnacht

Witterswil

17.15 Uhr – Schülerumzug

18.15 Uhr – Guggenkonzert, abends sind die Schnitzelbänke unterwegs