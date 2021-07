Wütender Anthony Fauci im Kongress - «Senator, Sie wissen nicht, von was Sie reden»

«Senator, Sie wissen nicht, von was Sie reden»

Der US-Mediziner Anthony Fauci hat sich den Ruf geschaffen, mit Ruhe und Besonnenheit die Öffentlichkeit über die Auswüchse der Pandemie aufzuklären. Bei der Anhörung vor dem Senatsausschuss für Gesundheit Bildung, und Arbeit in Washington D.C. aber antwortete er auf Fragen des republikanischen Senators Rand Paul unüblich heftig.

Fauci wehrte sich gegen die Andeutung von Paul, er habe über Forschung und den möglichen Auslöser des Coronavirus gelogen. «Ich habe nicht vor dem Kongress gelogen», erklärte der Experte. «Ich habe nie gelogen. Bestimmt nicht vor dem Kongress. Schluss.»

Zuvor hatte der Senator nahegelegt, dass Fauci bei seiner Aussage im Mai vor dem Kongress gelogen haben könnte, als er bestritt, seine Einrichtung, die National Institutes of Health, habe Forschung zu einem Virus in einem chinesischen Labor in Wuhan mitfinanziert.

Fauci ist der ranghöchste US-Experte für ansteckende Krankheiten im Land. Er sagte, eine Studie, auf die Paul eingegangen sei, habe sich auf eine ganz andere Art von Virus als das Sars-CoV-2-Virus bezogen, das die Pandemie ausgelöst hat. «Senator Paul, Sie wissen nicht, von was Sie reden, um ehrlich zu sein», erklärte Fauci ziemlich erregt. Und er doppelte gleich nach: «Und ich will das offiziell sagen. Sie wissen nicht, von was Sie reden. Wenn hier irgendjemand lügt, Senator, dann sind Sie das.»