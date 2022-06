Gefährdete Tierarten – Seltener Falter im Baselbiet wieder gesichtet Der Gelbringfalter soll nicht aussterben. Deshalb wurde in Waldenburg ein Umfeld nach seinem Gusto geformt. Daniel Aenishänslin

Der Gelbringfalter bleibt selten. Foto: Pro Natura

Im Baselbiet ist er eine echte Seltenheit; in Basel-Stadt zurzeit nicht anzutreffen: der Gelbringfalter. Pro Natura will ihn deshalb gezielt suchen und fördern. Sie tut dies in Teilen des Jurabogens der Kantone Baselland, Solothurn und Bern. «Es ist uns ein Anliegen», sagt Rahel Boss, Projektleiterin von Pro Natura, «Arten, die als selten betrachtet werden oder bereits auf der roten Liste sind, zu fördern und damit zu erhalten.»