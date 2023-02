Wir Schweizerinnen und Schweizer schauen positiv in die Zukunft – Ensemble der Vorfasnachtveranstaltung Mimösli im Kulturhuus Häbse. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Mit barbarischer Härte versuchen die Russen weiterhin, das ukrainische Volk in die Knie zu zwingen. Sie bomben Spitäler und Kindergärten weg, jagen Wohnhäuser in die Luft und foltern in Kellern Gefangene.