USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Selenskis Appell vergrössert Bidens Dilemma Der ukrainische Präsident fordert vor dem amerikanischen Kongress eine Flugverbotszone. Die US-Regierung will davon nichts wissen, da zu gefährlich. Das könnte sich nun ändern. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?» von Tamedia.

Christof Münger Fabian Fellmann aus Washington Mirja Gabathuler

«Russland hat eine brutale Offensive gegen unsere Werte gestartet»: Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, begrüsst den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im US-Kongress. Foto: Scott Applewhite (Keystone)

Per Videoschaltung aus dem umkämpften Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an den amerikanischen Kongress gewandt. Eine Ehre, die nur ausgewählten ausländischen Staatschefs zuteil wird. Selenski nutzte seinen Auftritt, um nochmals eine Flugverbotszone zu fordern. Dazu erinnerte er an die amerikanischen Traumata Pearl Harbor und 9/11, als die USA aus der Luft angegriffen wurden, so wie derzeit die Ukraine jeden Tag.

«Russland hat nicht nur uns angegriffen, nicht nur unser Land, nicht nur unsere Städte, es hat eine brutale Offensive gegen unsere Werte gestartet», verlieh er seiner Forderung Nachdruck. Ausserdem spielte Selenski ein Video mit schockierenden Bildern aus dem Krieg ein, das mit den Worten endete: «Schliesst den Himmel über der Ukraine!»

Selenskis dramatischer Appell setzt die Regierung von Präsident Joe Biden unter Druck, der Ukraine mehr militärische Hilfe zukommen zu lassen. Unterstützung erhält der ukrainische Präsident von Republikanern wie Senator Rob Portman aus Ohio, die für eine Flugverbotszone eintreten – im Gegensatz zu den Trump-Republikanern, die offen Wladimir Putin verehren.

Was heisst das alles für Joe Biden und seine Politik in dieser Krise? Kann er an seinem Kurs festhalten, um das Risiko eines dritten Weltkriegs zu vermeiden, wie er sagt? Und kann er vom Zwist innerhalb der Republikanischen Partei profitieren? Darüber unterhalten sich Fabian Fellmann, USA-Korrespondent in Washington, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich, in einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?»



