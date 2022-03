Liverede vor US-Kongress – Selenski rüttelt die Amerikaner auf – und Biden spricht 800 Millionen Mit schockierenden Bildern und emotionalen Worten hat der ukrainische Präsident einen tiefen Eindruck hinterlassen. Präsident Joe Biden hat darauf mehr Militärhilfe freigegeben. Fabian Fellmann aus Washington

Im Militär-T-Shirt mit dem Kreuz der ukrainischen Armee spricht ein sichtlich ermüdeter Präsident Wolodimir Selenski den Abgeordneten im US-Kongress bei einer live aus Kiew übertragenen Rede ins Gewissen. Foto: J. Scott Applewhite (AFP/POOL)

Die volle Grausamkeit von Russlands Krieg in der Ukraine ist in der amerikanischen Öffentlichkeit angekommen. Dafür hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Mittwochmorgen bei seiner Rede vor dem US-Kongress gesorgt (lesen Sie den Liveticker hier). Tote und verletzte Kinder und Frauen, Leichen in Massengräbern, zerbombte Wohnhäuser, Explosionen von Raketen: Das zeigte Selenski in einer Videocollage, die er während seines virtuellen Auftritts von seinem Computer einspielte.

Die Bilder wurden live auf zahlreichen Fernsehstationen direkt zum amerikanischen Publikum übertragen; die CNN-Moderatoren entschuldigten sich danach, dass sie keine Vorwarnung abgegeben hätten. Die amerikanischen Abgeordneten und die Öffentlichkeit aufzurütteln, war das Ziel Selenskis. Den Angriff auf sein Land verglich er mit den grossen amerikanischen Traumata, der Bombardierung von Pearl Harbor und den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Beide Male sei die Gefahr vom Himmel gekommen, so wie jetzt in der Ukraine.

Persönlicher Appell an Biden

«Wir müssen es stoppen», sagte Selenski. Er dankte den Amerikanern für die bisherige Unterstützung, doch diese genüge nicht. Selenski verlangte die Einrichtung einer humanitären Flugverbotszone über der Ukraine. Er zitierte den Bürgerrechtler Martin Luther King mit den Worten «Ich habe einen Traum» und wandelte die bekannte Passage ab in «Ich habe ein Bedürfnis»: eine Flugverbotszone.

«Ist das zu viel verlangt?» Ausschnitt aus der Videorede von Wolodimir Selenski. Quelle: Webvideo Tamedia (ABC News)

Selenski verlangte zudem weitere Wirtschaftssanktionen, Strafmassnahmen gegen sämtliche gewählten russischen Amtsträger und forderte den Kongress auf, die Ukraine weiter zu bewaffnen. Konkret bat Selenski darum, die USA sollten einen Plan unterstützen, bei dem mehrere osteuropäische Länder S-300-Boden-Luft-Raketen in die Ukraine liefern würden. Auch wiederholte er seine Bitte, Kampfjets zur Verfügung zu stellen, was das Weisse Haus bisher abgelehnt hat.

«Wir kämpfen für die Werte Europas und der Welt, und wir opfern unsere Leben im Namen der Zukunft.» Wolodimir Selenski, Präsident der Ukraine

Selenski nahm Biden darum persönlich ins Gebet: «Ich wünsche mir, dass Sie die Welt anführen. Anführer der Welt zu sein, bedeutet Anführer für den Frieden zu sein.» Die Ukraine zu unterstützen, sei eine moralische Pflicht. «Wir kämpfen für die Werte Europas und der Welt, und wir opfern unsere Leben im Namen der Zukunft», sagte der ukrainische Präsident.

Selenski schlägt weltweite Friedensallianz vor

Interessanterweise erwähnte Selenski das Verteidigungsbündnis Nato und einen möglichen Beitritt der Ukraine mit keinem Wort, anders noch als am Dienstag bei seiner Rede vor dem kanadischen Parlament. Er kritisierte, bestehende Institutionen hätten die Ukraine nicht vor dem Krieg schützen können, ohne die Nato oder auch die Vereinten Nationen beim Namen zu nennen.

«Wir benötigen neue Institutionen, neue Allianzen», sagte Selenski und schlug die Gründung einer neuen «Union verantwortungsvoller Länder» vor, die stark genug und willens seien, Kriege auf der Welt sofort zu stoppen. Solche Überlegungen kursieren in den USA, analog zu den Koalitionen, die im Irak, in Afghanistan, Libyen und Syrien eingegriffen hatten. (lesen Sie dazu ein Interview mit Ex-US-General Mike Repass)

Bei den Kongressabgeordneten hinterliess Selenski einen tiefen Eindruck. Erste Reaktionen folgten noch weitgehend der Parteilinie: Alle versicherten die Ukraine ihrer Unterstützung, wobei Demokraten Bidens abwägenden Kurs eher stützten. Mehrheitsführerin Nancy Pelosi etwa wiederholte bisherige Solidaritätsbekundungen, ohne auf die einzelnen Anliegen Selenskis einzugehen.

Bob Menendez, als Vorsitzender des aussenpolitischen Ausschusses ein einflussreicher Senator der Demokraten, versprach, «mehr Wege» zu suchen, um Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen.

Republikaner hingegen kritisierten Biden umgehend scharf, zu wenig zu tun. Selenski habe eine eindringliche Rede gehalten, sagte Kevin McCarthy, Minderheitsführer im Abgeordnetenhaus, um umgehend den Fokus auf Biden zu lenken: Seit Wochen wisse der Präsident von den Bedürfnissen der Ukrainer, ignoriere diese aber. Senator Todd Young aus Indiana forderte Biden auf, die Lieferung polnischer MiG-Kampfjets an die Ukraine sofort anzugehen.

Bisher konnte Biden solche Forderungen aus dem Kongress zurückweisen, etwa bei dem MiG-Geschäft. Biden befürchtet, dieser Deal steigere das Risiko, dass sich der Ukraine-Krieg zu einem Krieg zwischen den USA und Russland ausdehnt, was dem Dritten Weltkrieg gleichkäme.

Ob Selenski die innenpolitische Dynamik in den USA mit seinem Auftritt entscheidend beeinflussen konnte, dürfte sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Präsident Biden versuchte jedenfalls umgehend, den Druck etwas zu mildern, indem er noch am Mittwoch weitere 800 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine freigab.

Waffen und Hilfe für die Ukraine Infos einblenden US-Präsident Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar (754 Millionen Franken) angekündigt. Damit würden der Ukraine Tausende Panzerabwehrwaffen, rund 800 Luftabwehrraketen, 7000 Feuerwaffen wie Maschinenpistolen, zahlreiche Granatwerfer, 20 Millionen Schuss Munition und sogar Drohnen zur Verfügung gestellt, sagte Biden am Mittwoch im Weissen Haus. «Amerika steht zu den Kräften der Freiheit», sagte der Präsident. Die USA würden die Ukraine so lange wie nötig unterstützen, erklärte er. Mit Hilfe der neuen Luftabwehrraketen könnten die Ukrainer auch weiterhin Russlands «Flugzeuge und Helikopter stoppen» und den ukrainischen Luftraum verteidigen, sagte Biden. Die USA werden der Ukraine auch dabei helfen, Flugabwehrsysteme mit noch grösserer Reichweite zu bekommen, die auch Ziele in grösseren Höhen erreichen können, wie Biden versprach. Die US-Regierung hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor etwa drei Wochen damit bereits Militärhilfen und Waffenlieferungen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar zugesagt. Seit Anfang vergangenen Jahres summieren sich die US-Hilfen auf 2 Milliarden Dollar. Das US-Militär hat ukrainische Soldaten trainiert sowie Ausrüstung und moderne Waffen geliefert. Darunter befanden sich auch Flugabwehrraketen vom Typ Stinger und Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin. Andere Länder, darunter auch Deutschland, haben der Ukraine ebenfalls Waffen geliefert oder zugesagt. Der US-Kongress hatte erst vergangene Woche einen Haushalt beschlossen, in dem bis Ende September insgesamt 13,6 Milliarden Dollar humanitäre, wirtschaftliche und militärische Hilfe für die Ukraine vorgesehen sind. Unmittelbar vor Bidens Ankündigung hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mit Nachdruck mehr militärische Unterstützung des Westens, die Einrichtung einer Flugverbotszone und neue Sanktionen gegen Russland gefordert. (sda)

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

