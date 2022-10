Kein Kanton hat je so viele Bundesräte gestellt wie Zürich, nämlich 20, Bern, der zweitplatzierte, bringt es auf 14, die Waadt auf 12. Bild: Stefano Spinelli (Bundeskanzlei/Keystone)

Als Jonas Furrer am 16. November 1848 in den Bundesrat gewählt wurde – er war der erste in der Geschichte des schweizerischen Bundesstaates überhaupt –, verlangte er zuerst nach einer Bedenkzeit; die Wahl freute ihn nicht besonders, vor allen Dingen wollte er abwarten, ob Zürich oder Bern zur Bundesstadt bestimmt würde – was noch offen war. Nichts, so schien es dem Winterthurer, der in Zürich wohnte, war schlimmer als der Gedanke, nach Bern ziehen zu müssen. Er möchte nicht aus seiner gewohnten Umgebung gerissen werden, sagte er, die ihm «in jeder Beziehung teuer geworden» sei.