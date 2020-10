Edon Zhegrova im Interview – «Selbst wenn ein anderer Club kommt: Ich will zum FCB» Im März hat der FC Basel die Option nicht gezogen, um Edon Zhegrova langfristig zu verpflichten. Jetzt ist der 21-Jährige wieder in Basel – und will beweisen, dass er noch besser spielen kann als zuletzt gegen Luzern. Tilman Pauls

Edon Zhegrova bejubelt seinen ersten Treffer seit seiner Rückkehr zum FC Basel beim 3:2 gegen den FC Luzern. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Am Dienstagmittag nimmt Edon Zhegrova im Pressezentrum des FC Basel vor einem kleinen Monitor Platz. Nachdem ein Grossteil der Mannschaft nach einem positiven Corona-Fall rund eine Woche in Quarantäne verbringen musste, geht der Club keine zusätzlichen Risiken mehr ein.

Für Rückkehrer Zhegrova war die Quarantäne besonders speziell: Er konnte sich nicht in seine Wohnung, in sein gewohntes Umfeld zurückziehen, weil er nach seiner Rückkehr aus Genk noch immer im Hotel wohnte. Und so verbrachte der 21-Jährige einsame Tage auf wenigen Quadratmetern.

Edon Zhegrova, wie geht es Ihnen nach einer Woche Quarantäne? Ganz gut. Es war sicher keine einfache Woche. Aber auf solche Sachen muss man aktuell leider vorbereitet sein.