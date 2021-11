Brexit-Minister David Frost – Selbst Unverschämtes sagt er stets höflich Lord David Frost macht bei den eigenen Leuten wieder Punkte – jetzt im Fischereistreit mit Frankreich. Am Freitag besucht er Brüssel, um über den bedeutendsten Konflikt mit der EU zu verhandeln: die Zukunft Nordirlands. Alexander Mühlauer aus London

Seit einem Jahr mit Adelstitel: David Frost, 56, britischer Brexit-Minister. Foto: Paul Ellis (AFP)

Für Lord David Frost hat die Woche ziemlich gut begonnen. Um zu verstehen, warum das so ist, genügte am Dienstag ein Blick in die konservativen Zeitungen. Fast wortgleich berichteten die «Times» und der «Daily Telegraph» über einen angeblichen Rückzieher des französischen Präsidenten. Emmanuel Macron, so die Lesart in London, ist am Montagabend im Fischereistreit mit der britischen Regierung eingeknickt. Und das sei vor allem einem Mann zu verdanken: Lord Frost, dem Brexit-Minister im Kabinett von Boris Johnson.

Es ist nicht das erste Mal, dass Frost (56) in den eigenen Reihen gefeiert wird. Die Tories und die ihnen zugeneigte Presse stellen ihn gern als den Mann dar, der den Europäern unmissverständlich klarmacht, was der Brexit bedeutet. Im Streit mit Paris heisst das: Es dürfen nur jene französischen Fischer ihre Netze in britischen Gewässern auswerfen, die das bereits vor dem Brexit getan haben. Alle anderen bekommen keine Lizenz. In London ist man guter Hoffnung, dass Macron dies nun eingesehen hat, als Rückzieher wertet man, dass er ein Ultimatum ausgesetzt und Drohungen nicht wahr gemacht hat, unter anderem von Dienstag an die Insel Jersey nicht mehr mit Energie zu beliefern.