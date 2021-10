Im Fotovergleich: Basel damals und heute – Selbst Liestaler «Steckenbuben» wollten das alte Zeughaus retten

Basel damals und heute – Selbst Liestaler «Steckenbuben» wollten das alte Zeughaus retten Der Mittelalter-Bau am Petersplatz überstand halbwegs einen Brand, nicht aber Basels Uni-Pläne. Zu diesem und anderen historischen Rückblicken lädt ein Jahreskalender mit alten Stadtansichten ein. Simon Bordier

Der Mann mit Melonenhut biegt auf seinem Velo in die Viaduktstrasse ein; seelenruhig, allem Anschein nach freihändig. Was heute einer Kamikazefahrt gleichkäme – die Ecke Viaduktstrasse/Margarethenbrücke ist eine der anspruchsvollsten der ganzen Stadt –, war damals kaum der Rede wert.

Die historische Aufnahme aus den 1930er-Jahren zeugt von einem harmonischen Miteinander der Verkehrsteilnehmer. Es fehlten Strassenmarkierungen; kein Tramhäuschen, kein Kabelsalat verstellte die Sicht über den Birsigviadukt zur Pauluskirche. Das goldene Zeitalter des Autos sollte erst noch kommen, es kündigt sich rechts im Bild in Grossbuchstaben an: Zu sehen ist die Grossgarage C. Schlotterbeck Automobile AG, errichtet Ende der 1920er-Jahre. Sie sollte über 60 Jahre bestehen. Danach wurde sie kurze Zeit Künstlern und Handwerkern zur Zwischennutzung überlassen und schliesslich 1994 abgerissen.