Rowdytum in Basel – Selbst die Bodenmarkierung scheint vor Velofahrern zu kapitulieren Die Polizei beklagt, dass Velolenker Trams an Haltestellen rechts überholen und so Passagiere gefährden. Doch das Problem reicht noch tiefer: Wer sich in Basel bewegt, hat verloren. Meinung Simon Bordier

Vorbildlich: Diese Velolenker an der Schifflände warten, bis die Türen des Trams zu sind, bevor sie wieder in die Pedale treten. Foto: Nicole Pont

Beamtenmikado ist bekanntlich die wichtigste Disziplin in den Amtsstuben dieser Welt: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren!

An diesen alten Beamtenwitz fühle ich mich erinnert, wenn ich in Basel den öffentlichen Verkehr benütze. Ich kenne keine andere Stadt, in der sich Trams derart langsam und umständlich durch die City bewegen wie am Rheinknie. Die gelben und grünen Transportmittel scheinen mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig im Weg zu stehen, als Passagiere von A wie Aeschenplatz nach B wie Badischer Bahnhof zu befördern. Ein entgleistes Tram an der Schifflände – und der Verkehr steht still. Oft ist man schneller zu Fuss. Ganz zu schweigen vom Velo.