Öffnungsplan des Bundesrats – Selbst Basel-Stadt geht es zu langsam In der zweiten Welle fiel der Stadtkanton durch seine strenge Pandemiepolitik auf. Nun aber drängt er in seltener Einmütigkeit mit Baselland auf stärkere Öffnungen Ende Mai. Simon Bordier

Hatten in der Krise viel miteinander zu tun: Basels Gesundheitsdirektor und GDK-Präsident Lukas Engelberger sowie der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Foto: Keystone

Das vom Bundesrat für Ende Mai geplante Öffnungspaket geht den beiden Basel zu wenig weit. Es handelt sich konkret um die Lockerung der Homeoffice-Pflicht, die Erhöhung der Publikumsobergrenze bei Kultur- und Sportevents sowie um die Öffnung der Gastronomie inklusive Innenbereiche.

Während Baselland und Basel-Stadt punkto Gastronomie nichts zu beanstanden haben – sie stimmen der Öffnung mit Schutzkonzepten grundsätzlich zu –, so unterbreiten sie dem Bundesrat in anderen Punkten alternative Vorschläge. Im Vernehmlassungsverfahren des Bundes äussern sich die Regierungen in ihren Beschlüssen wie folgt: