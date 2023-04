Problematische Gemeinschaften in Basel – Sekten vs. Religion – wo liegt der Unterschied? Sind Freikirchen Sekten? Welche problematischen Gruppierungen gibt es in der Region Basel? Sind auch die Landeskirchen sektiererisch? Wir geben Antworten auf die sechs wichtigsten Fragen. Dina Sambar

Uriella (vorne) und Mike Shiva (hinten) bei einer Esoterikshow im Häbse-Theater im Jahr 2000. Foto: Michaela Rehle (Keystone)

Woran erkennt man eine Sekte?

Das in der Praxis am einfachsten überprüfbare Merkmal einer Sekte ist laut Religions- und Sektenexperte Georg Otto Schmid das Kritikverbot: «Wenn ein Freund von Ihnen in einer Gemeinschaft landet, die man noch nicht kennt, fragen Sie ihn, ob es eine Leitung gebe. Dann fragen Sie ihn, ob es Dinge gebe, bei denen er anderer Meinung sei als die Leitung. Wenn der Freund überall genau einer Meinung ist, sogar in Geschmacksfragen, sollten Sie hellhörig werden», rät der Leiter der Evangelischen Informationsstelle Kirchen-Sekten-Religionen, Relinfo.