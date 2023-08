Trotz möglicher Lösungen – Sek Aesch verwehrt das Wahlfach Italienisch Weil es zu wenige Anmeldungen für das Wahlpflichtfach Italienisch gab, müssen Schüler im neuen Schuljahr trotz möglicher Lösungen darauf verzichten. Tobias Gfeller

Schülerinnen und Schüler des Niveaus P, die Anfang Jahr das Wahlpflichtfach Italienisch für die zweite Klasse gewählt haben, müssen darauf verzichten und entweder Latein oder MINT besuchen. Archivfoto: Keystone

Die Verordnung für die Sekundarschulen regelt, dass ein Wahlpflichtfach ab zehn angemeldeten Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird. Wird diese Zahl knapp verfehlt, kann eine Schule beim Amt für Volksschule (AVS) den Antrag stellen, das Wahlpflichtfach dennoch durchführen zu dürfen. In den meisten Fällen werden aufgrund zu weniger Anmeldungen Klassen jedoch niveauübergreifend geführt, in seltenen Fällen auch stufenübergreifend zusammengelegt. Hin und wieder bilden zwei Sekundarschulen für ein Wahlpflichtfach eine gemeinsame Klasse an nur einem Schulstandort, um so die Mindestanzahl von zehn Schülerinnen und Schülern zu erreichen.