Die Odyssee des Hans Imbach – Seit einem Jahr wartet er auf die Baubewilligung – und verliert Geld Der Basler Hauseigentümer Hans Imbach möchte zwei Häuser in Riehen durch Neubauten mit mehr Wohnraum ersetzen. Der Mieterverband indes will Abbrüche grundsätzlich verhindern.

Hans Imbach kann es kaum glauben. Bald ist es ein Jahr her, dass er bei den Behörden eine Bewilligung einholen wollte, um seine Miethäuser an der Rainallee 150 bis 156 abzureissen. Neu möchte er dort modernere Häuser mit grösseren Wohnungen und drei Einfamilienhäuser hinstellen.

Alle ehemaligen Mieter sind bereits ausgezogen. Zuerst habe er die leer stehenden Wohnungen neun Monate lang gratis an ukrainische Flüchtlinge vergeben, so Imbach. «Jetzt vermiete ich sie günstig dem Kanton, der dort Sozialhilfeempfänger unterbringt.» Eigentlich sei geplant gewesen, dass zum heutigen Zeitpunkt bereits der Rohbau der neuen Häuser stehe. «Aber wir haben noch nichts.»

Die Wartezeit kostet ihn laufend Geld. Der Betrag bewege sich mittlerweile im «sechsstelligen Bereich», sagt Imbach.

Normalerweise sollten die Behörden Baugesuche innerhalb von maximal drei Monaten prüfen. In Imbachs Fall dauert es bereits viermal so lang. Sein Fall ist speziell: Es ist der allererste Abbruch, der vor die Basler Wohnschutzwächter kommt. Wie dieser Fall ausgeht, hat grosse Tragweite. Denn nach der Ansicht des Basler Mieterverbandes ist es in Zeiten von Wohnungsnot so gut wie ausgeschlossen, Miethäuser überhaupt abzureissen.

Die Häuser

Die Gebäude, um die es geht, sind einfach gehaltene Doppelmehrfamilienhäuser am Rande des Friedhofs Hörnli in Riehen. Sie wurden in der Nachkriegszeit gebaut. Baujahr 1957. Unter den Häusern liegt eine Lehmschicht. Vor den 60er-Jahren dichtete man Kellerböden noch nicht so gut ab wie heute, weshalb bei Regenwetter Feuchtigkeit eindringt. Er erhalte deshalb immer wieder Reklamationen von Mietern, erzählt Imbach. «Die Leute möchten heutzutage auch Kleider und Papier in ihren Kellern lagern beziehungsweise diese als Hobbyräume nutzen. Das geht in diesen Häusern halt nicht.»

Ansonsten seien die Häuser aber noch «ganz gut in Schuss», sagt er.

Wieso dann abbrechen?

Nötig ist es nicht. Doch findet Imbach die insgesamt sechzehn Wohnungen in den Häusern nicht mehr zeitgemäss. Er wohnt im Kleinbasel, in der Nähe der Riburgstrasse. Dort hat die Wohngenossenschaft Riburg alle Häuser auf der einen Strassenseite im April 2021 durch attraktive Neubauten ersetzt. «Das hat mich inspiriert.» Es falle ihm auf, dass ältere Wohnungen einfach nicht mehr so gefragt seien. Manchmal, um den Jahreswechsel herum, habe er schon mehrmonatige Leerstände verzeichnet, nachdem ein Mieter ausgezogen sei. «Wenn hingegen ein Neubau auf den Markt kommt, sind innert kurzer Zeit alle Wohnungen vermietet.»

Auch will er die Gasheizungen in den Häusern ersetzen. Die Neubauten sollen ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. «Erdwärme wäre mir lieber gewesen. Da ist man unabhängiger», sagt er. Doch liegen die Häuser knapp ausserhalb der Zone, wo Erdbohrungen erlaubt sind.

Der Bauherr

Das Immobiliengeschäft ist dem Hausbesitzer, der früher ein Malergeschäft führte, bekannt. «Wohnungen sollten schon etwas abwerfen, ja. Aber auf die grosse Rendite bin ich nicht aus.» Für eine 3-Zimmer-Wohnung an der Rainallee habe er bis vor kurzem zwischen 1200 und 1400 Franken Monatsmiete verlangt, was im Riehener Durchschnitt liegt.

Es lohnt sich für ihn, das Grundstück besser auszunutzen. Und wenn eine Genossenschaft abbrechen und neu bauen darf: Wieso soll er das dann nicht dürfen?

Als Imbach im August 2021 ein generelles Baubegehren einreicht, will er erst einmal abklären, ob sein Vorhaben an der Rainallee so realistisch sei. Zu diesem Zeitpunkt hat er die Mieterschaft informiert, dass er einen Abbruch oder auch eine Kernsanierung prüft. Elf der sechzehn Mietparteien hätten daraufhin gekündigt. Den restlichen fünf habe man später kündigen müssen. «Einer älteren Frau haben wir eine Wohnung in einer anderen Liegenschaft in fünf Minuten Gehdistanz angeboten.» Nach einer längeren Bedenkzeit habe sie abgelehnt. Keine der fünf Mietparteien habe die Kündigung angefochten, sagt Imbach. Auch habe kein Mieter Einsprache gegen sein Bauvorhaben eingelegt – sehr wohl aber der Basler Mieterverband.

«Wen vertritt der Verband dort eigentlich?», habe er sich gefragt.

Diese Frage beantwortet der Verband in seiner Einsprache gleich selbst: Er repräsentiere die Wohnbevölkerung, schreibt er. Und diese wünsche bezahlbaren Wohnraum, wie sie tatsächlich bereits in mehreren Abstimmungen äusserte. Bei den Häusern an der Rainallee handle es sich «zweifellos um bezahlbare Mietwohnungen». Gerade in Zeiten von Wohnungsnot müsse die Wohnbevölkerung «vor Verdrängung durch Kündigung und Mietzinserhöhungen wirksam geschützt werden». Aus Mietersicht ist das nachvollziehbar.

Für Hauseigentümer indes bedeutet es: Wer bezahlbaren Wohnraum vermietet, wird bestraft, indem ihm attraktive Neubau- oder auch Umbauprojekte verboten werden sollen.

Unterzeichnet ist die Einsprache von Beat Leuthardt, der damals noch Co-Präsident des Mieterverbandes ist. Auf Leuthardt sollte Imbach zwei Jahre später in einer anderen Funktion nochmals treffen.

Das Bauinspektorat

Zunächst meldet sich – nach sieben Monaten – aber das Bauinspektorat zurück. Es heisst Imbachs generelles Baubegehren gut und weist die Einsprache des Mieterverbandes ab.

Für Imbach und seinen Architekten beginnt damit eine Phase intensiven Planens. Wie viele Zimmer sollen die Neubauwohnungen haben? «Bis anhin sind es relativ kleine 3-Zimmer-Wohnungen. Wir möchten nun aber einen Mix von 2-, 3-, 4- und 5,5-Zimmer-Wohnungen anbieten – für Rentner, Paare und Familien.» Wie sollen die Küchen aussehen? «Ich persönlich bin ja eher der Typ für eine Küche in einem separaten Raum, aber mein Architekt hat mich von offenen Küchen überzeugt.»

Im September 2022 sind die beiden so weit, dass sie das ordentliche Baugesuch einreichen. Zu diesem Zeitpunkt gehen sie davon aus, ungefähr zu Weihnachten Bescheid von den Behörden zu erhalten und Anfang 2023 mit dem Bau beginnen zu können.

Doch statt eines Entscheids erhalten Imbach und sein Architekt vom Bauinspektorat eine Reihe von Zwischenberichten – insgesamt sind es fünf bis zum heutigen Tag.

Der erste Bericht kommt im Oktober 2022: Das Amt für Umwelt und Energie schaltet sich ein, weil eine Ecke des geplanten Neubaus eine Lärmschutzzone schneidet.

Im Dezember folgt ein nächster Bericht, der die drei Einfamilienhäuser betrifft. Konkret geht es darum, dass jede Parzelle einen bestimmten Anteil Freifläche (besser gesagt: Garten) aufweisen muss. Zwei der geplanten neuen Parzellen weisen etwas zu wenig Freifläche auf, die dritte Parzelle dafür deutlich zu viel, was das ganze wieder ausgleichen würde. «Bis vor zwei oder drei Jahren konnte man die überschüssigen Freiflächen unkompliziert der einen Parzelle abziehen und der anderen anrechnen. Heute geht das nicht mehr.» Imbach kann die Parzelle daher nicht aufteilen und muss die Einfamilienhäuser als Stockwerkeigentum auf den Markt bringen. Das ärgert ihn. Es sei ein Beispiel für die überbordende «Juristerei», die beim Bauinspektorat Einzug gehalten habe.

Beim Bau- und Verkehrsdepartement ist man sich dieser Problematik bewusst. Die Praxisänderungen der letzten Jahre seien evaluiert worden, schreibt das Bauinspektorat. Die Ergebnisse dieser Evaluation lägen derzeit bei der Rechtsabteilung des Departements. «Ziel ist es, umstrittene Praxisänderungen zu einer einheitlichen Praxis zu führen.»

Für Imbach kommt das zu spät. Er hätte gerne gegen den Parzellen-Entscheid rekurriert, lässt es dann aber bleiben, weil er endlich die Baubewilligung haben möchte. Doch diese ist noch lange nicht in Sicht. Jetzt kommen erst die Wächter über den Basler Wohnschutz ins Spiel.

Das Gesetz des Mieterverbandes

Seit Ende Mai 2022 gelten in Basel-Stadt neue Wohnschutzvorschriften. Sie gehen auf eine Initiative des Mieterverbandes zurück, die im November 2021 vom Stimmvolk angenommen worden ist. Im überarbeiteten Wohnraumschutzgesetz steht nun, dass ein Abbruch nur bewilligt werden darf, wenn «der zum Abbruch vorgesehene Wohnraum mit angemessenem Aufwand nicht erhalten werden kann».

Was bedeutet das? Darf Imbach abbrechen?

Der Mieterverband findet: Nein.

Auf die Publikation von Imbachs ordentlichem Baugesuch folgt erneut eine Einsprache des Mieterverbandes, dieses Mal unterschrieben von Rechtsanwältin Kathrin Bichsel und SP-Grossrat Pascal Pfister, die neu das Co-Präsidium stellen. In Zeiten von Wohnungsnot sei eine Abbruchbewilligung «sozusagen ausgeschlossen», schreiben sie. Wohnungsnot herrscht gemäss Basler Definition, wenn weniger als 1,5 Prozent aller Wohnungen im Kanton leer stehen. Und das ist derzeit der Fall. Ohnehin dürften Neu- und Umbauprojekte nur bewilligt werden, wenn die Wohnungen «in derselben Kategorie verbleiben wie zuvor». Pfister und Bichsel verstehen das so, dass sich die Bevölkerung eine Art «Bestandesgarantie» der Wohnungen wünscht.

Imbachs Architekt indes teilt die Einschätzung von Pfister und Bichsel so gar nicht. «Die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung ändern sich. Momentan beispielsweise geht der Trend in Richtung offenes Wohnen.» Dass Neubauwohnungen sehr gefragt seien, zeige ausserdem schlicht die Tatsache, dass sie sich so schnell vermieten liessen, ergänzt Imbach.

Stadtentwickler Lukas Ott, der Kraft seines Amtes viel über solche Fragen nachdenkt, sieht das ähnlich. Er sei gegen ein «museales Erstarren» des Basler Wohnraums, sagte er dieser Zeitung vor einigen Monaten. Die Regierung legt das Wohnschutzgesetz anders aus als der Mieterverband. Nämlich so, dass Abbrüche nicht grundsätzlich unmöglich sind, sondern gewisse Bedingungen erfüllt sein müssen – so, wie sie der Initiativtext des Mieterverbandes festhält. Mit einem Neubau muss demnach mehr Wohnraum geschaffen werden als zuvor: entweder 20 Prozent mehr, wenn zusätzlich umfassende ökologische Verbesserungen erfüllt werden – oder aber 40 Prozent mehr, wie es bei Imbachs Projekt der Fall ist.

Auch gibt es Limiten, was die Mieten der Wohnungen in den neu gebauten Häusern betrifft. Wie hoch diese ausfallen dürfen, bestimmen die Wächter über den Basler Wohnschutz. Sie sitzen in der sogenannten Wohnschutzkommission (WSK) die Ende Mai letzten Jahres ins Leben gerufen worden ist.

Die Wohnschutzkommission

Und so kommt es, dass Imbach Ende Dezember 2022 erstmals Post von der WSK bekommt – in Form eines weiteren Zwischenberichts. Dass sich besagte Kommission erst dann meldet, obwohl das Baugesuch seit drei Monaten bei den Behörden liegt, irritiert ihn. «Sie waren einfach nicht gut vorbereitet beim Kanton.»

Die Kommission braucht Angaben zu den Neubauwohnungen, was deren Fläche, Zimmeranzahl und Mietzins betrifft. Imbachs Häuser an der Rainallee liegen in der mittleren Landwertskategorie. Eine neue 3-Zimmer-Wohnung darf gemäss Regierung in dieser Kategorie nicht mehr als 1950 Franken netto im Monat kosten. Dies seien ungefähr die Mietzinse, die ihm ohnehin vorgeschwebt hätten, meint Imbach und gibt überall die maximale Miete an.

Im April teilt die WSK in einem weiteren Zwischenbericht mit, dass sie nun eine Begehung der Häuser wünsche. Wieder fragen sich Imbach und sein Architekt, weshalb das alles so lange dauert. Sie erhalten die Antwort, dass es sich um den ersten Abbruch unter dem neuen Gesetz handle und daher alles sehr kompliziert und neu sei. «Ich habe irgendwann gefragt, ob ich das eigentlich abrechnen darf, wenn ich so intensiv beim Ausarbeiten der neuen Praxis mithelfe», sagt Imbachs Architekt.

Mitte April findet die Begehung statt. Zum Befremden von Imbach taucht auch Beat Leuthardt als Teil der Kommission auf. Zwar wusste er, dass Leuthardt als einer von drei Mietervertretern in die neunköpfige paritätische Kommission gewählt wurde. Es komme einem als Bauherrn aber doch sehr seltsam vor, wenn «der Mann, der eine Einsprache gegen mein Projekt eingereicht hat, plötzlich als Mitglied der Wohnschutzkommission darüber urteilt». Da würden die Grenzen zwischen Kläger und Richter arg verschwimmen.

Im Mai erhalten Imbach und sein Architekt den fünften Zwischenbericht. Wieder stammt er von der WSK: Es geht um die Frage, wie viele und welche Wohnungen denn nun alle unter den Mietzinsdeckel fallen. Man einigt sich auf eine Variante. Die Wohnschutzkommission fällt ihren Entscheid am 16. Mai, wie Imbach mitgeteilt wird. «Nicht mitgeteilt wurde uns indes, wie der Entscheid lautet.»

Das Fazit

Mittlerweile ist es August. Sein Dossier liegt seit Mitte Mai wieder beim Bauinspektorat. In der Zwischenzeit hat sich Imbach beim Ombudsmann des Kantons beschwert. Dieser habe ihm geschrieben, er «hoffe», dass Imbach am 9. August Bescheid erhalte. Imbach hat extra seine Ferien nach hinten verlegt, um an diesem wichtigen Tag zu Hause zu sein.

Doch auch der 9. August vergeht – ohne Bescheid.

«Wir planen einen Neubau und haben keine Ahnung, wie viel Miete wir letztlich für die Wohnungen verlangen dürfen.» Hans Imbach

Nicht nur die Leerstände, sondern auch die völlige Blackbox beim Planen würden ihn eine Menge Geld kosten. «Es fehlt eine Orientierungshilfe in dieser Wohnschutzverordnung.» Auch mangle es an Instrumenten, mit welchen man «frühzeitig und mit einfachen Mitteln rechtsverbindlich abklären kann, ob ein Abbruch möglich ist oder nicht und welche Mietzinse bei Ersatzneubauten gestattet werden» – ein Kritikpunkt, der auch bei Sanierungen bereits aufgeworfen wurde. «Wir planen einen Neubau und haben keine Ahnung, wie viel Miete wir letztlich für die Wohnungen verlangen dürfen. So geht das einfach nicht.»

Bei den vom Kanton vorgegebenen Mietzinsen handle es sich nur um Obergrenzen und keine definitiven Mieten. Wenn er die Miete nun ein wenig nach unten korrigieren müsse, «geht das schon, aber irgendwo liegt die Schmerzgrenze». Und sehr viel billiger bauen gehe gar nicht. «Auch die Genossenschaften können das nicht, wie man am Beispiel Walkeweg sieht.»

Die Antwort der Behörden

Die Wohnschutzkommission will zu konkreten Fällen keine Stellung nehmen. Sie schreibt auf Anfrage, dass nach der Annahme der Wohnschutzinitiative «ganz neue Bewilligungsverfahren mit einer neuen Bewilligungsbehörde eingeführt werden mussten». Es sei klar, dass die Bearbeitung von Gesuchen «unter diesen Umständen anfänglich mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei einem etablierten Gesetzesvollzug. Auch für die Gesuchsteller war dies Neuland, in dem sie sich zuerst zurechtfinden mussten.» Auch sei man bestrebt, Praxiswerte zu kommunizieren, sobald diese vorliegen würden.

Die Abbruchschutzinitiative

Gar nicht zufrieden mit dem, was Wohnschutzkommission und Bauinspektorat tun, ist neben Hans Imbach auch Beat Leuthardt – wenn auch aus anderen Gründen.

Vor ein paar Wochen verkündete der «Senior Consultant» des Basler Mieterverbands, wie er dort inzwischen genannt wird, an einer Medienkonferenz, dass die Wohnschutzkommission nichts zu sagen habe und wieder abgeschafft werden könne – obwohl er selbst immer noch Einsitz nimmt. Stattdessen brauche es eine «Abbruchschutz­initiative», um die Wohnbevölkerung wirksam vor Abbrüchen zu schützen. Basel werde nämlich von einer Abbruchwelle bedroht, hiess es an besagter Konferenz weiter. (Lesen Sie dazu auch den Artikel «Leuthardt entscheidet über ein Projekt, gegen das er Einsprache erhoben hat».)

Man kann diese Aussagen als Zeichen dafür werten, dass Imbachs Abbruch wohl bewilligt wird. Wann das passiert, ist eine andere Frage.

