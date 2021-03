Corona-Stress bei Lehrern – «Seit die Kinder eine Maske tragen, fühle ich mich viel wohler» Der psychische Druck an den Schulen ist während der Pandemie stark gestiegen. Die Baselbieter Lehrerin Livia Duma erzählt, wie herausfordernd die Krise für sie und ihre Schüler ist. Benjamin Wirth

«Der Stresspegel bei den Kindern ist relativ hoch, da so viele Unklarheiten auf sie warten», sagt Primarlehrerin Livia Duma. (Symbolbild) Foto: Keystone

Livia Duma unterrichtet zurzeit eine 6. Klasse an der Primarschule in Gelterkinden. Am kommenden Dienstag starten auch ihre Schülerinnen und Schüler mit den Massentests, die an den Baselbieter Schulen vergangenen Mittwoch angelaufen sind. Die 32-Jährige macht sich intensiv Gedanken über die aktuelle Situation. Dabei denkt sie nicht nur an sich, sondern vor allem auch an die Kinder, wie sie ihre Schüler nennt. Im persönlichen Gespräch ist ihr das deutlich anzumerken.

Frau Duma, wie fit sind Sie zurzeit? Ich habe momentan sehr viel zu tun. Auch die letzten Ferien waren nicht die erholsamsten. Aber es geht voran.