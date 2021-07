Gastronomie in der Krise – Seit dem letzten Lockdown für immer geschlossen Trotz Kurzarbeit und Soforthilfe haben einige Lokale in der Basler Innenstadt die Corona-Krise nicht überlebt. Nicht nur die hohen Mieten sind schuld am Gastrosterben. Simon Erlanger

2019 wurde das Lilly Jo im ehemaligen Kino Plaza mit grossem Aufwand eröffnet. Ein Hauch von Hollywood sollte hier Einzug halten. Jetzt herrscht Trostlosigkeit. Foto: Mimmo Muscio

Sie fallen auf, die leeren Fensterfronten der Restaurants, die den Blick freigeben auf verlassene Innenräume. Wo vor der Corona-Pandemie das Leben pulsierte, herrscht nun gähnende Leere. Die Trostlosigkeit wird oft noch verstärkt durch vor Monaten angebrachte Plakate, die die temporäre Schliessung der Lokale aufgrund von Corona-Massnahmen ankündigen.

Seit über einem halben Jahr verweisen diese Plakate auf die Schliessung des Betriebes im November 2020. Seither tut sich hier nichts. Foto: Simon Erlanger

Doch auch Monate nach dem Lockdown bleiben das Restaurant Lilly Jo Plaza an der Steinentorstrasse, die Pizzeria Stripped Pizza an der Aeschenvorstadt und die Sandwich- und Saftbar Dean & David an der Henric-Petri-Strasse zu.

