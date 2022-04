FC Chelsea im Umbruch – Seit dem Bann gegen Abramowitsch schauen alle auf Trainer Tuchel Für Chelsea stehen entscheidende Tage an: Wer übernimmt den Club? Derweil ist der Trainer im Mittelpunkt: Thomas Tuchel füllt seine Rolle mit Empathie aus. Thomas Schifferle

Er erfährt mehr Ehrerbietung als selbst beim Gewinn der Champions League: Thomas Tuchel, seit Januar 2021 Trainer von Chelsea. Foto: Justin Tallis (AFP)

Thomas Tuchel liebt diesen Moment, wenn es Samstag, 15 Uhr, ist und er in ein volles Stadion eintauchen kann. Er mag die Premier League, die Stadien, die englischen Wochen, die Traditionen auf der Insel, das Niveau der Spiele. Er mag so viel. «Er ist am richtigen Ort», hat es die «Süddeutsche Zeitung» jüngst auf den Punkt gebracht, «es ist jetzt bloss nicht mehr die richtige Zeit dafür.»