jüdische Buchkultur – Seit 119 Jahren existiert in Basel die älteste jüdische Buchhandlung Europas Als sie 1902 gegründet wurde, gaben ihr die Zeitgenossen keine grosse Überlebenschancen. Sie täuschten sich. Jetzt legt Ex-Verleger Salomon Goldschmidt eine Chronik der gleichnamigen Verlagsbuchhandlung vor. Simon Erlanger

Der Anfang: Pessach Meir Goldschmidt (im Fenster, nur zum Teil abgebildet), Begründer der gleichnamigen Basler Verlagsbuchhandlung kam um 1900 als Hauslehrer der Luzerner Grossfamilie Erlanger in die Schweiz.. Foto: zVg

«Das geht keine vier Wochen, dann geht der mit seinen Gebetsbüchern bankrott», so kommentierte 1902 der damalige Metzger Wyler am Spalenberg die Eröffnung einer jüdischen Buchhandlung durch den eben eingewanderten Pessach Meir Goldschmidt in unmittelbarer Nachbarschaft. Im damals von Basler Juden gesprochenen Elsässer Jiddisch tönte das so «Das geht kaane vier Wuche, do isch der mit sanne Pfilles mechulle»_

Es kam anders. Seit nunmehr 119 Jahren besteht die jüdische Buchhandlung Goldschmidt in Basel. Sie ist die älteste im deutschsprachigen Raum. Drei Generationen war die Buchhandlung in Besitz der Gründerfamilie. Seit 2013 führt sie Esra Weill . Seit achtzig Jahren ist sie an der Mostackerstrasse, nahe der Synagoge der 1805 gegründeten Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) . Allein schon dies zeugt von einer Kontinuität, die einzigartig in Europa ist.