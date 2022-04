Weltpremiere in San Marino – Seine Standarte trägt die Regenbogenfarben Paolo Rondelli ist der erste sich offen bekennende homosexuelle Staatschef der Welt. Und nicht nur deshalb ist im Mikrostaat San Marino gerade einiges los. Oliver Meiler aus Rom

Wegbereiter und Vorkämpfer: Paolo Rondelli, 58 Jahre alt, Capitano Reggente.

Das kleine San Marino macht nur selten Schlagzeilen, das liegt in der Natur der Sache. Der Mikrostaat hoch über Rimini zählt nur etwa 34’000 Einwohner – was soll da schon passieren? Nun, es passiert gerade eine ganze Menge.

Seit ein paar Tagen ist San Marino das erste Land weltweit, das einen sich offen bekennenden homosexuellen Staatschef hat: Paolo Rondelli, 58 Jahre alt, Diplomat und bekannter Aktivist, ist jetzt Capitano Reggente. So nennt man in der ältesten Republik Europas das Staatsoberhaupt, wobei hier auch gleich präzisiert werden muss: Es gibt immer zwei Capitani Reggenti, nominiert werden sie vom Consiglio Grande e Generale, dem Parlament. Der andere heisst Oscar Mina, ein Christdemokrat. Exekutive Macht haben sie nicht, und nach sechs Monaten sind auch schon wieder die nächsten dran. Das war schon immer so.

Ein bisschen Avantgarde – auch gegenüber Italien

Dennoch ist die Berufung Rondellis eine kleine Sensation. Bis 2004 war Homosexualität auf dem Monte Titano, wie der Berg heisst, auf dem San Marino sitzt, nämlich ein Verbrechen. Theoretisch stand darauf Gefängnis. Nun ist man sogar ein bisschen globale Avantgarde. Der Wandel wird von der Bevölkerung mitgetragen. Seit einer Volksabstimmung vor sechs Jahren gibt es in San Marino eingetragene Partnerschaften homosexueller Paare – 71 Prozent der Stimmenden sprachen sich dafür aus. San Marino hat sich auch ein Gesetz gegeben, das die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung unter Strafe stellt. Nachbar Italien tut sich mit einem ähnlichen Vorhaben seit langem schwer.

Die Umkehr in San Marino brauchte also weniger als zwei Jahrzehnte. Paolo Rondelli, Chemieingenieur, war Wegbereiter und Vorkämpfer. Wenn er auftrat, trug er auch mal Manschettenknöpfe in den Regenbogenfarben, alle wussten Bescheid. Früher war er Vizepräsident der Vereinigung Arcigay in Rimini. Karriere machte er als Diplomat, während vieler Jahre war er Botschafter seines Landes in Washington. Seit 2019 sitzt Rondelli nun im Parlament. Er gehört der kleinen sozialdemokratischen und ökologischen Bürgerbewegung Rete an (italienisch für «Netz»). Das Akronym steht aber eigentlich für Rinnovamento, Equità, Trasparenza, Ecosostenibilità – also: Erneuerung, Gleichheit, Transparenz, Nachhaltigkeit.

Die Beziehungen zu Moskau waren exzellent – jetzt ist alles anders

Das T hat eine besondere Bewandtnis. San Marino galt lange als Steuerparadies, seine Banken als Versteck, es wurde da auch viel Geld gewaschen. Und da man sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer gut mit Russland verstand, liegt viel russisches Geld auf den Bankkonten. Bis zum Angriffskrieg der Russen in der Ukraine waren die Beziehungen beider Länder exzellent.

Vor ein paar Jahren haben sich die Russen mit einem prominenten Besucher bei den Sammarinesi dafür bedankt, dass die sie nach der Besetzung der Krim unterstützt haben: Sergei Lawrow, der russische Aussenminister, wurde mit allen Ehren empfangen. Er durchmass die Piazza della Libertà mit dem Gestus des Gönners und Freundes. Die Russen schickten auch ihren Impfstoff nach San Marino, Sputnik V, 37’000 Dosen davon, weil Italien sich geziert hatte mit einer schnellen Versorgung. Man wandte sich stets gern an Russland, wenn man mal wieder über Kreuz lag mit Italien.

Die Neutralität ist geopfert, unter Druck von aussen

Nun aber hat San Marino erstmals seine sakrosankt gewähnte Neutralität abgelegt – widerwillig, ähnlich wie die Schweiz: unter Druck von aussen. Es trägt die europäischen Sanktionen gegen Russland mit, auch wenn es wehtut. Vor ein paar Wochen hätte das noch niemand für möglich gehalten.

In San Marino hängen Schilder in kyrillischer Schrift, weil früher auch viele russische Touristen auf den Titano kamen. Sie landeten am Flughafen Federico Fellini in Rimini – dreissig Minuten, dann waren sie oben. In diesem Sommer werden eher keine Russen erwartet. Dafür kommen jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine. Vieles ist anders geworden in San Marino, fast über Nacht. Und Paolo Rondelli steht da wie die Symbolfigur für alle kleinen und grösseren Revolutionen, wenigstens für sechs Monate.



Oliver Meiler ist Italienkorrespondent.

